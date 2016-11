Ordino cedeix un pis social per a persones dependents

El Govern i el Comú d’Ordino van signar ahir a la tarda un conveni de cessió d’ús d’un habitatge social destinat a l’acolliment de persones en situació de dependència en un acte en el que van participar el ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, i el cònsol major de la parròquia, Josep Àngel Mortés, a la casa comuna. Els usuaris que es beneficiaran del servei seran totes aquelles persones grans, les condicions sociofamiliars de les quals els comprometi un cert grau de dependència –lleu o moderada– del qual no se’n puguin fer càrrec per altre mitjans.

Habitacle de grans dimensions / Es tracta d’un pis de 92 metres quadrats ubicat al costat de l’edifici comunal amb un total de tres habitacions dobles que permet l’acolliment de diverses persones. Els seus residents rebran serveis assistencials de control de salut, higiene personal, petites cures i control de la mediació corresponent, a més d’un servei de suport emocional afegit. El procés de seguiment i assistència d’aquestes persones comptarà amb la col·laboració del Centre d’Atenció Primària de la parròquia d’Ordino.



El ministre Espot va destacar la «cessió gratuïta al Govern» per part del comú «per a què aquest pugui desenvolupar de forma exitosa el servei d’habitatges tutelats» que, a dia d’avui, se suma als cinc immobles més repartits entre les parròquies de La Massana, Encamp i Canillo que «s’estan rehabilitant i adequant com habitatges amb serveis» destinats als ciutadans atesos des del Departament d’Afers Socials. A més, Espot va destacar que «es tracta d’un recurs alternatiu» que vol «potenciar l’atenció domiciliària i evitar l’excessiva residencialització» amb la finalitat «de no desvincular les persones del seu entorn social i familiar». A més, també va destacar la perspectiva «de major proximitat i menor institucionalització» que si es trobessin ingressats en un centre de residència assistida. Les persones que prestaran els serveis d’atenció, però, no pernoctaran a l’habitatge i només treballaran durant el dia.



La cessió del pis per part del comú al Govern té una durada inicial de cinc anys.