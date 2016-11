Esperanza Aguirre participa al 15è Fòrum de l’EFA

La portaveu del grup municipal del Partido Popular a l’Ajuntament de Madrid, Esperanza Aguirre, juntament amb la directora general de Laboratoris Hipra, Maria del Mar Nogreda, i el professor fundador i assessor en energia de la Singularity University (EEUU), José Luis Cordeiro, seran els protagonistes del 15è Fòrum de l’Empresa Familiar Andorrana (EFA) el proper 1 de desembre a l’Sport Hotel Village de Soldeu. Amb el nom Empreses Familiars: perspectives d’impacte, l’objectiu del fòrum serà identificar els aspectes als que hauran de fer front les empreses en un futur pròxim, sobretot relacionats amb aspectes tecnològics i de transports, tal com va destacar el secretari tècnic de l’EFA, Joan Tomàs.



Aguirre parlarà sobre política a l’empresa familiar, mentre que Nogreda exposarà el seu exemple d’èxit d’empresa familiar. Cordeiro, al seu torn, reflexionarà sobre la necessitat de renovar-se constantment per no despenjar-se de la transformació tecnològica. El cap de Govern, Toni Martí, i el ministre d’Educació, Eric Jover, també hi seran presents.