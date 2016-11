Els Castellers volen tancar la temporada amb un castell de set

Tothom qui vulgui contribuir a aconseguir l’objectiu que els Castellers d’Andorra s’han marcat per a aquest dissabte com a enxaneta final a la temporada 2016, només ha d’assistir a l’assaig que tindrà lloc el proper divendres a les instal·lacions de l’Escola Andorrana de Santa Coloma. La cirereta que la colla vol posar a un any carregat d’esdeveniments i assoliments és la realització d’un pas més en la seva curta trajectòria: el castell de set.



Els Castellers han organitzat per aquest dissabte al migdia La Diada, una celebració amb la qual acomiadaran oficialment l’activitat que, encetada amb l’escudellada de Sant Antoni, s’ha allargat fins el proper 19 de novembre. L’acte, que tindrà lloc a la plaça Coprínceps d’Escaldes-Engordany i en què participarà la colla de Castelldefels, s’augura important no únicament per posar fi a una temporada «molt bona» i plena de vivències per recordar, com és l’haver compartit actuació en un dels actes més reconeguts de l’àmbit, la trobada internacional de colles a Tarragona que tenia lloc a l’octubre. La rellevància de la cita del dia 19 rau, sobretot i tal com va explicar el representant de l’agrupació, Juli Peña, en la possibilitat que s’aconsegueixi la torre humana més alta en la curta vida de l’entitat, que complia el primer aniversari a l’abril.

Suport per fer pinya / Que els castellers s’aventurin a construir una torre de set i tanquin, d’aquesta manera, la seva embrionària temporada amb una nova fita obtinguda, dependrà del suport que rebin per part dels aficionats a aquest món. «Per motius de seguretat, no ens arriscarem a construir un castell de set si no aglutinem una important pinya al voltant del castell», va indicar Peña. Així, el membre i impulsor dels Castellers va convidar tothom a participar del darrer assaig abans de dissabte, que començarà vers les 19.30 hores del divendres amb la canalla. Els adults s’hi incorporaran una hora més tard i la seva col·laboració serà primordial per complir «el desig pel qual frisem tota la colla» i que passa per pujar el nivell de les torres fins ara construïdes un nivell més.



Tothom pot ajudar en la consecució de la meta; «per fer pinya no es necessita ser molt fort ni molt baixet», no cal adequar-se a un perfil físic complet sinó ajudar en el bastiment d’una base prou sòlida com per assegurar els qui pugen. La finalitat és evitar ensurts en cas de caiguda, sí. Però sobretot fonamentar la confiança dels mateixos castellers i protagonistes, preparats per al set. Amb tot, no hi ha pressa: si hi ha prou pinya, «s’intentarà». En cas contrari, el castell de set serà el primer objectiu de la propera temporada, que també es preveu engegar al gener.



Si bé fins passades les festes nadalenques no es reprendrà l’activitat, els Castellers no cessaran del tot la seva presència en actes multitudinaris. La mostra és la seva presència a la propera Marató de TV3. A Andorra, però, la cita de dissabte a Escaldes serà la darrera fins l’any vinent.