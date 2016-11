Turisme preveu un lleuger repunt en l’arribada de russos a l’hivern

Encara no es recuperaran les xifres que s’assumien ara fa un lustre però el sector turístic preveu que el mercat rus sigui el segon en nivell d’importància pel que fa al mercat internacional que aquesta temporada hivernal ha d’arribar a Andorra. Així ho va anunciar el ministre de Turisme i Comerç, Francesc Camp, durant l’acte amb què presentava la campanya ideada pel seu departament amb la finalitat d’atraure visitants els propers mesos i que, engegada ahir mateix, preveu invertir en el transcurs fins a Setmana Santa, més de 2,7 milions d’euros en projectar la imatge del Principat a l’exterior de les fronteres per incrementar, segons els càlculs «cautelosos» anunciats, en un 2,2% la xifra de visitants.



La recuperació econòmica de Rússia encara no és prou sòlida com per estimular els seus habitants a creuar de punta a punta el continent, però les dades amb què ja compten els operadors turístics assenyalen al seu tímid repunt després que els hiverns anteriors «toqués fons». De fet, tal com va revelar el ministre de Turisme en abordar les previsions pel que fa al mercat provinent de més enllà dels països veïns, únicament s’imposarà al visitant rus aquell originari del Regne Unit i d’Irlanda on, en paral·lel amb els esforços realitzats a través de campanyes als mitjans tradicionals i on line, els tour operadors (TTOO) esdevenen la principal via d’atracció.



Als visitants britànics i russos cal sumar els qui s’espera arribats dels Països Baixos i Bèlgica, on el gerent d’Andorra Turisme, Betim Butzaku, va anunciar que es destinarà el 18,3% dels 1.629.500 euros que durant els propers mesos s’invertirà per a la captació de consumidors finals. Espanyols i francesos acaparen l’import restant fins a l’1,6 milions.

El pressupost, per fragments / Dels 2.736.000 d’euros que el ministeri ha pressupostat per a la temporada 2016-2017, una part de 806.500 euros queda reservada per a la feina conjunta amb TTOO. Aquesta col·laboració ha de propiciar, de la seva banda, l’arribada de persones de l’Israel, Alemanya o Polònia, per exemple, on «no es pot» incidir mitjançant una comunicació a través de la televisió o la premsa, tal com va explicar Budzaku.

Els 300.000 euros restants es reserven per al conveni establert amb Ski Andorra i les accions que s’impulsaran per incentivar un dels pilars fonamentals d’atracció turística hivernal a Andorra: l’esquí.

Altres accions / La neu és l’explicació per antonomàsia de l’arribada de turisme al Principat entre els mesos de desembre i abril i el departament encapçalat per Francesc Camp hi esmerça especial atenció. Tanmateix, els viatges per al relax, les compres o els amants de la gastronomia representen també una important ingerència de visitants.

Objectius pel que fa a visitants / Les extraordinàries xifres d’increment pel que fa a turistes assolides el darrer any com a conseqüència d’un context internacional favorable per a Andorra, però també una previsió massa optimista per a l’estiu no aconseguides finalment, provoquen que enguany el Govern sigui «més cautelós» a l’hora de conjecturar el nombre de turistes que visitaran el país durant l’hivern.



El total ascens previst és l’esmentat 2%, al que s’arribarà en bona mesura gràcies a un desembre que s’espera positiu. Els càlculs apunten que durant el gener i el març el nombre de visitants disminueixi en uns milers respecte del 2015. Per contra, les indicacions parlen d’una apujada del 4,6% al febrer i del 16,5% aquest abril en comparació amb el del passat, tenint en compte que inclou la celebració de la Setmana Santa.



Els objectius pel que fa a entrada de turistes presentats ahir pel ministre situen en 1.386.110 milions les persones que arribaran al Principat per passar vacances hivernals. Els espanyols, sobretot el «consolidat mercat català», tornen a suposar dos terços del volum total, aportant 985.684 turistes.

La fracció de la que s’espera millor comportament és la internacional, que s’espera que creixi en un 3,1%, la qual equivaldria a 228.895 turistes. També un mercat francès que Camp va lamentar reticent a viatjar a causa del terrorisme es comportarà segons les previsions positivament, amb 171.531 turistes. Francesc Camp no només espera arribar a les xifres marcades sinó que la meteorologia «sigui favorable» als objectius marcats.