Esteve, a cegues en el seu primer any com a esquiador de fons sènior

Irineu Esteve s’estrenarà com a corredor d’edat sènior en aquesta la temporada 2016-2017 que és a punt de començar i el representant masculí de la Federació Andorrana d’Esquí (FAE) en la secció de fons admet que va a cegues en el seu primer any. Desconeix en quin nivell està en comparació amb la resta seus adversaris –que són molts més que a la categoria júnior i millors– i això li ha condicionat el calendari de competició.



De moment ha fet diverses estades físiques als Pirineus al juny i el juliol, i quatre concentracions a Itàlia a l’agost que l’han permès aprofitar 28 dies de treball amb neu i per això el seu entrenador, Joan Erola, va indicar: «Jo el veig preparat, tot i que es tracta d’un gran canvi». Ara se’n va a Livigno (Itàlia) per fer una cinquena, abans de disputar una FIS el pròxim 27 de novembre a Santa Caterina. Al desembre té la marató de Livigno el dia 3, una Copa d’Europa el 10 i una Copa del Món abans de Nadal. No té res més programat. «Anirà en funció dels resultats si faig més Copes del Món a partir del gener. És la meva aspiració, però encara ho veig lluny», va apuntar Esteve.



Sobretot, el corredor de l’equip Naturlandia té clar que la prova marcada en vermell és el Mundial sub-23 que es disputarà a finals del gener vinent a Sunny Valley (Estats Units), per al qual s’ha de classificar obtenint en Copa d’Europa un top-15 o menys d’un 6% de temps respecte del més ràpid d’aquesta edat.

Carola Vila també estrena categoria, ja que passa a ser de primer any júnior. La representant femenina de la FAE també s’ha fixat el Mundial sub-23 com a objectiu, però la prioritat serà donar un pas endavant en la Copa d’Europa. «He fet una bona pretemporada i arribo preparada», va assegurar.