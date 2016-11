L’estiu registra 6.000 visitants més que el 2015

Des del mes de juny i fins el setembre del 2016, 909.082 persones van visitar Andorra. La xifra suposa un increment de sis milers si es posa en comparació amb les de l’estiu del passat any. No obstant, suposa únicament un increment del 0,7%. En efectuar les previsions d’arribada de turistes per als mesos de calor, Andorra Turisme s’havia fixat uns objectius situats per sobre del resultat final, tot esperant que el creixement se situés enguany en el 3,5%.



Les dades van ser facilitades ahir pel ministre de Turisme i Comerç, Francesc Camp, durant la mateixa compareixença en què es presentaven unes previsions per a l’hivern que va reconèixer projectades amb major cautela, en vista a evitar el sotrac patit l’estiu amb «unes dades que no esperàvem». La diferència entre les fites marcades inicialment i el recompte final van portar a Camp a emfasitzar unes dades de l’any en vigor que ja anuncien una millor constància en comparació amb el 2015. En aquest sentit, el titular va situar en el 3% el percentatge que enguany remuntarà la xifra total de turistes.



Les dades de visitants que s’esperaven per a l’agost en fer-se la previsió de l’estiu són el motiu de «punxada». El que s’entén com a moment àlgid de la temporada estival no va aportar, per contra, el volum d’entrades que s’esperava des de França. Camp va atribuir la caiguda de la visita des del veí del nord als «atemptats a Niça» i va esperar recuperar la tendència positiva la propera temporada.



Amb tot, el titular de Turisme va voler ressaltar l’ascens en el volum d’entrades al mes de juliol, que va explicar per «l’aposta per grans esdeveniments» com són el Tour o l’espectacle del Cirque du Soleil, que permeten «gairebé» parlar del juliol com un mes de «temporada alta», la qual cosa va celebrar malgrat que «tots els indicadors hagin crescut de forma més moderada de l’esperat».