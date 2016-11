La CTP adverteix del creixement de la temperatura en 1,2ºC

Un estudi de la Comunitat de Treball dels Pirineus (CTP) conformada pels governs andorrà, aragonès, el del País Basc, Navarra, el català i, en darrer lloc, el de la Nouvelle Aquitanie, van presentar ahir a la Convenció Marc del Canvi Climàtic (COP22) un estudi que els interessa especialment per la seves condicions muntanyoses però també perquè corrobora la tendència preocupant cap a la que tendeix el clima mundial: la temperatura als Pirineus ha crescut, en el darrer mig segle i com ha conseqüència del canvi climàtic, 1,2 graus centígrads.



Si el fenomen és preocupant per al món en general, encara ho esdevé més especialment per a les zones muntanyoses, les majorment afectades pel calentament global. En aquest context, i aprofitant la trobada internacional que aquests dies se celebra a la ciutat marroquina de Marràqueix, el Govern, en col·laboració amb el Pakistán i el Mountain Institute, van organitzar Impacte del canvi climàtic en zones de muntanya. Una prioritat per a l’Acció Global.

La presentació, durant la qual s’informava que la temperatura ha pujat en més d’un grau als Pirineus i en dos als Carpats i els Alps, volia alertar d’un major augment en les zones d’alçada, així com abordar, segons informa Europa Press, les necessitats i mecanismes per enfrontar el canvi climàtic.

Ecosistemes únics i sensibles / L’alarma no únicament es comunicava per la dependència econòmica que aquestes zones tenen de la neu sinó, en sintonia amb la temàtica de la COP22, per avisar de la vulnerabilitat de les muntanyes europees a davant del canvi, tenint en compte que s’hi troben ecosistemes únics i sensibles.



A tot plegat, l’Agència Estatal de Meteorologia catalana i MeteoFrance van concloure que aquests impactes repercuteixen directament en l’extensió i el volum dels glacials, així com també en les reserves d’aigua, en l’aprofitament de l’energia hidroelèctrica o en l’agricultura, entre molts altres aspectes. La CTP ha tingut un important paper en aquesta convenció, ja que estudia des del 2010 l’evolució climàtica dels Pirineus.