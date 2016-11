El trail Rosa del Nord arriba a la quarta edició

La ruta Rosa del Nord, un recorregut de muntanya que entra a Sant Julià de Lòria (Andorra) per Mas d’Alins, després de travessar la comarca de l’Alt Urgell (Catalunya) i que va ser transitat per milers de persones perseguides per ideologies totalitàries durant la Guerra Civil espanyola (1936-39) i la Segona Guerra Mundial (1942-1945), s’ha convertit en carrera i la quarta edició es disputarà el pròxim 19 de novembre. La prova es de caràcter nocturn, es disputa per parelles i sense avituallaments.



Hi ha dues distàncies. Una de 22 quilòmetres i 1.600 metres de desnivell positiu que també es farà en versió caminada; i l’altra és 11 km de recorregut i 635 metres de desnivell.



La sortida, en els tres casos, serà a Bellestar i l’arribada a la Plaça. de Calonge – Sant Antoni, de Sant Julià de Lòria, al costat del Pavelló Poliesportiu lauredià.