Notícia Un Thyssen diferent El futur museu de Carmen Cervera obrirà el pròxim 15 de març amb l’exposició ‘Escenaris’ El director del Museu Carmen Thyssen Andorra, Guillermo Cervera, explica l’evolució de les obres a la ministra de Cultura, Olga Gelabert, i a la cònsol d’Escaldes-Engordany, Trini Marín, ahir. Autor/a: MARICEL BLANCH

Els idus de març, dia de bons auguris per als romans, és la data escollida per a la inauguració del Museu Carmen Thyssen Andorra, l’equipament cultural que ha de suposar un revulsiu per a la part alta de la parròquia d’Escaldes-Engordany i, en general, per a l’oferta museística local. El pròxim 15 de març, el museu obrirà amb una primera exposició el contingut de la qual ja s’ha filtrat; 26 quadres que comprenen el període que abraça des de finals del segle XIX fins als anys 70 del segle XX. La imminent posada en marxa del centre d’art està despertant interès i, tot i no tenir un precedent similar, el director de l’espai, Guillermo Cervera, aspira a rebre entre 50.000 i 60.000 visitants el primer any.



La primera mostra, intitulada Escenaris, es podrà visitar fins al gener del 2018, però Cervera –nebot de Carmen Cervera, la baronessa Thyssen-Bornemisza– té clar què vol: «Volem ser versàtils, fer coses noves, i que sigui un museu viu». El director comenta que «potser farem exposicions més petites entre dues grans, i mostres amb obres convidades procedents de museus rellevants». Els quadres s’exposaran en una sala diàfana –els baixos de l’antic Hotel Valira–, de 250 metres quadrats, amb capacitat per a 25-30 pintures. «El format reduït permet posar més atenció a cada obra», va matisar ahir Cervera durant la visita d’obres al futur espai, que avancen en el termini previst.



Escenaris és una cronologia que va des del realisme a l’hiperrealisme americà, passant per l’impressionisme, el modernisme, el fauvisme, el cubisme i l’expressionisme alemany. El discurs expositiu és «l’escenari mental, metafòric, de l’artista. La necessitat vital de transmetre alguna cosa».



UN MUSEU VIU / Però el Museu Carmen Thyssen Andorra no vol ser un museu estàtic. Els espais són polivalents i poden acollir activitats, com la presentació d’un llibre, i el vestíbul és multifuncional, amb una botiga mòbil, segons va detallar el director. Un dels espais és l’aula EducaThyssen, que s’inspira en la que existeix al Museu Thyssen de Madrid. També s’està planejant organitzar la Nit dels Joves per acostar el museu a l’adolescència, i organitzar activitats per a escolars.



Tot i que encara queden molts detalls per polir, Cervera va avançar que la seva intenció és que el museu obri des de les deu del matí fins a les set de la tarda –diumenge a la tarda i dilluns, tancat–, i l’entrada costi 9 euros, amb audioguia inclosa. També hi haurà l’opció de contractar visites guiades individuals o grupals. El centre d’art també oferirà la possibilitat de fer-se Amic del Museu.



Quant al personal, hi treballaran cinc persones, a més de Cervera, que seran «polivalents», és a dir, que tant podran ser guies, com atendre la clientela o impartir activitats a l’EducaThyssen. També hi haurà vigilància privada les 24 hores, a més de tots els sistemes de seguretat passiva (sensors, làsers, alarmes, etcètera).



El timing s’està acomplint i els treballs de condicionament de la sala finalitzaran a finals de gener. Després caldran dues o tres setmanes per aclimatar la sala i que els quadres no pateixin (il·luminació, temperatura, humitat), i les obres arribaran uns 15 dies abans de la inauguració. Monet, Cézanne, Casas, Sisley i companyia ja estaran a Andorra a principis de març.



La cònsol d’Escaldes-Engordany, Trini Marín, va ressaltar que el Thyssen és un revulsiu per a la part alta de la parròquia, «una zona que estem embellint i en la qual hem treballat molt. Hem fet un triangle cultural», va dir referint-se al CAEE, al Thyssen i a Art al Roc.



Per la seva part, la ministra de Cultura, Olga Gelabert, va especificar que la inversió de 700.000 euros per al condicionament de l’espai es deu a les necessitats de disposar d’una sala d’alt nivell per acollir les obres d’art de la col·lecció privada de la baronessa, així com d’altres quadres procedents de museus d’arreu del món. La sala haurà de mantenir una temperatura constant d’uns 21 graus centígrads, i una humitat relativa d’entre el 45-50%.