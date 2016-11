Notícia Tres ferides lleus per inhalació de fum en un incendi a Canillo L’origen del foc es desconeix i no s’ha obert cap investigació Les flames de l’incendi que va tenir lloc a Canillo, ahir. Autor/a: ÀNGEL TREVIÑO/RTVA

El Cos de Bombers va rebre ahir cap a dos quarts de nou del matí un avís per incendi a un apartament situat a la urbanització Ribagrossa de Canillo. A l’habitatge s’hi trobaven tres noies que van sortir pel seu propi peu i que van ser ateses al mateix lloc dels fets pels professionals sanitaris desplaçats per inhalació de fum i per atacs d’ansietat a causa de l’ensurt, però no va ser necessari traslladar-les a l’hospital. Com a conseqüència de l’incendi, tots els veïns del bloc van haver de ser desallotjats.



Segons van informar des del cos, l’origen del foc es desconeix i no s’ha obert cap investigació al respecte, ja que es creu que va començar de forma accidental. El foc es va originar a un apartament del tercer pis d’un bloc i va calcinar tota planta baixa del dúplex. La part alta també va quedar molt malmesa a causa, principalment, del fum i de l’aigua que van tirar els Bombers per apagar les flames.



En el moment en què es va encendre el foc les tres noies, que fa pocs dies que han arribat al país per treballar com a temporeres, estaven dormint i per això no haurien vist les flames abans. Fins al lloc dels fets s’hi van desplaçar dues ambulàncies del SUM, tres dotacions dels Bombers amb 10 efectius i agents del Cos de Policia.