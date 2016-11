Notícia Els últims 1.000 clients Andorra Telecom confia en culminar la instal·lació de la fibra òptica abans de finals d’any Josep Vilana, ahir. Autor/a: ANA / M.T.

Exactament 981 clients són els que encara estan pendents de migració a la fibra òptica. Així ho va explicar ahir el director de Relació amb el Client d’Andorra Telecom, Josep Vilana, que va recordar que l’apagada definitiva de la telefonia per coure tindrà lloc el proper 31 de desembre. Dels gairebé 1.000 clients que encara estan pendents de migrar, la majoria (807) són particulars i només 174 són empreses. Vilana es va mostrar convençut que els treballs es podran dur a terme sense problema dins dels terminis establerts. En total, Andorra Telecom calcula que la migració es farà a uns 35.000 clients.



Amb tot, el director de Relació amb el Client va fer èmfasi en què «com abans es faci el canvi millor, ja que a última hora sempre poden sortir imprevistos». En tot cas, va assegurar que no s’ha trobat amb reticències per part dels usuaris i que són conscients que «és un canvi que s’ha de fer». Tal com va matisar, en la majoria de casos en què encara no s’ha fet la migració són telèfons de segones residències, d’ascensors i de sistemes d’alarma. Per tot, esperen culminar el procés i que totes les telecomunicacions del país funcionin a través de fibra òptica el proper 31 de desembre.



L’apagada del coure ja es va fer fa uns mesos a Andorra la Vella i Escaldes-Engordany, les dues parròquies que acumulaven més clients, especialment empreses. Pel que fa a la resta de territoris, manquen encara per fer el pas 261 clients de la Massana, 245 d’Encamp, 227 de Canillo, 143 de Sant Julià de Lòria i 105 d’Ordino.



La companyia telefònica també va informar que s’han activitat diverses vies de comunicació per avisar els usuaris. En aquest sentit, van explicar que s’ha procedit a contactar de manera reiterada amb aquests clients via trucades directes des del servei d’Atenció al Client (115) i trucades dels gestors a les empreses, que es complementen amb les visites directes als usuaris que vulguin informació complementària. Així mateix, també s’han realitzat accions a través de les xarxes socials. En els propers dies, a més, es procedirà a a enviar una carta certificada a tots els clients que encara tingui el coure informant-los de la necessitat de dur a terme el canvi a la fibra òptica.



Un cop acabat aquest canvi, Andorra Telecom procedirà a substituir els terminals ONT de fibra òptica de totes les llars per adaptar-los als canvis tecnològics. Es tracta d’un projecte que s’iniciarà entre el febrer i el març del 2017 i no tindrà cap cost per als clients. Caldrà substituir al voltant de 35.000 aparells, que corresponen al nombre d’usuaris de fibra òptica que té el país.