Notícia SDP qualifica de «tribunal de la inquisició» la ‘comissió BPA’ La formació proposa que una taxa de cotització mensual baixa pels autònoms i que s’ajusti a final d’any El conseller general d’SDP, Víctor Naudi, i el secretari d’organització, Joan Marc Miralles, en una roda de premsa anterior. Autor/a: TONY LARA

Socialdemocràcia i Progrés (SDP) considera que la coneguda com a comissió BPA s’està transformant «en un tribunal de la inquisició que reparteix punts de bons i de mals andorrans». Així la va descriure ahir el secretari d’organització del partit, Joan Marc Miralles, en roda de premsa on, juntament amb el conseller general Víctor Naudi, va criticar l’actitud que va tenir el conseller demòcrata, Miquel Aleix, durant la compareixença de Jaume Bartumeu al Consell General com a exadvocat dels germans Cierco.

Miralles també va criticar que l’endemà, durant la sessió parlamentària de control, el cap de Govern, Toni Martí, reiterés que volia «rebaixar el to polític». Segons el sercretari d’organització d’SDP «que els membres de DA ataquin sense pietat a qualsevol que tingui una opinió diferent a la que ells consideren com a veritat única no és la manera de fer un bon clima entre majoria i oposició».



Proposta de cotització / D’altra banda, la formació va posar sobre la taula una proposta perquè els autònoms cotitzin d’una manera més «justa». Concretament, el conseller Víctor Naudi va opinar que la millor solució seria un sistema de cotització mensual amb una base mínima i igual per a tots i que a finals d’any es regulés tenint en compte els ingressos anuals. Aquesta fórmula ajudaria als treballadors per compte propi perquè, a l’entendre del conseller general, es tindria en compte que «hi ha mesos que tenen molts ingressos i altres que no». D’aquesta manera, va assegurar, s’eliminarien les diferències i es mantindria la solidaritat a la CASS».



Miralles també va afegir que és una reforma «inajornable» i que cal afrontar amb «caràcter d’urgència». El progressista considera que actualment «s’està carregant una part del teixit empresarial del país i això va en detriment de l’economia general».



Sense neutralitat amb Gibraltar / Finalment, Víctor Naudi també va opinar sobre el document subscrit per Govern a la Cimera Iberoamericana en referència a Gibraltar. El conseller va reiterar que lamenten que el cap de Govern no els informés amb antel·lació de la decisió. Per la seva banda, Marc Miralles va ser més contundent i va afirmar que «no és una declaració neutra» tal i com va dir el ministre portaveu i va advertir que aquests compromisos poden malmetre les relacions d’Andorra amb el Regne Unit.