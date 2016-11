Notícia El Greco, preocupat per la Llei de Transparència DA té intenció d’entrar el text a tràmit parlamentari a principis del 2017 Un moment de l’arribada dels avaluadors del Greco al Consell. Autor/a: ANA / D.R.

La delegació del Grup d’Estats Contra la Corrupció del Consell d’Europa (Greco) que es troba aquesta setmana al país per a dur a terme la quarta avaluació sobre Andorra es va reunir ahir amb els grups parlamentaris i partits polítics. Gran part de la trobada es va centrar en la demanda d’informació per part del Greco sobre la Llei de Transparència que està preparant el partit demòcrata i especialment sobre les incompatibilitats i els conflictes d’interès dins del sector públic. En aquest sentit, Demòcrates per Andorra (DA) va indicar que la intenció és que el text legislatiu s’entri a tràmit parlamentari a principis de l’any que ve.



La majoria demòcrata al Consell General va qualificar la reunió de «positiva» i va posar de manifest la voluntat del Principat de fer «els passos necessaris per tal de complir les recomanacions de l’organisme».



Per la seva banda, els consellers de l’oposició van exposar que durant la trobada també es va parlar de les darreres dimissions de càrrecs públics –l’exparlamentària Meritxell Mateu i l’exministre Jordi Alcobé–, ja que van evidenciar la necessitat de deixar clares les incompatibilitats.



Així mateix, la consellera del PS, Rosa Gili, i el conseller d’SDP, Víctor Naudi, van afegir que la crisi de Banca Privada d’Andorra (BPA) també va aparèixer a la reunió de forma col·lateral com a origen de la necessitat de crear una legislació en aquest sentit. Finalment, des del grup liberal, Judith Pallarés, va explicar que també van exposar el seu criteri sobre la llei de partits polítics –actualment en tràmit parlamentari– i que al seu entendre va en detriment dels partits petits.