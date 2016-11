Noranta fotografies per il·lustrar la història d’Escaldes i Engordany

El Centre d’Art d’Escaldes-Engordany (CAEE) acollirà Escaldes i Engordany: dues viles i un territori, una exposició fotogràfica sobre la història, l’economia i el paisatge de la parròquia que presideix Trini Marin, que s’inaugura avui al es vuit del vespre i que hi romandrà fins el 28 de gener de l’any que ve, segons va informar ahir l’Agència ANA.



La mostra, que ha comptat amb la col·laboració de l’Arxiu Nacional d’Andorra i l’Arxiu Històric del Comú d’Escaldes-Engordany, està formada per noranta imatges des de principis del segle XX fins als anys 70 d’Escaldes i Engordany, un conjunt d’instantànies que són fonts d’informació d’una època passada, que incentiven la reflexió i desperten emocions. i que suggereix una oportunitat per aproximar-se al passat, conèixer els protagonistes anònims de la història del país i emocionar-se amb la memòria conservada en una fotografia. Des del CAEE es proposa un relat fotogràfic amb dos protagonistes: Engordany, situada al solà, i vinculada a les activitats agropecuàries, i Escaldes, a l’obaga i amb una història determinada per l’existència d’aigües termals, un dels recursos més significatius de la parròquia.



La mostra recorda, en blanc i negre i amb les imatges fetes per diversos pioners de la fotografia, els paisatges naturals i urbans de la parròquia des del principi del segle XX; el caràcter eminentment rural d’Engordany, del qual encara en conserva algun testimoni, i els carrers i les tradicions d’una població que va viure les transformacions d’un país, i com es va omplir d’hotels, comerços i turistes.



Josep Alsina tindrà el seu espai / Paral·lelament, als principals carrers de la part alta de la parròquia també es podrà gaudir d’aquesta exposició, gràcies a les deu instantànies de Josep Alsina col·locades en suports exteriors que podran observar els vianants. Al CAEE també s’hi podrà visionar la pel·lícula Territoris de la memòria. I és que des del Comú es recorda que la mostra també esdevé un homenatge a Josep Alsina i una magnífica ocasió també per celebrar la declaració del fons que porta el seu nou, com a bé moble d’interès cultural, el 5 d’octubre passat.