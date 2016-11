Tallers lligats a l’eròtica de l’art a La Capsa

Els comuns de la Massana i Ordino, mitjançant els espais de La Capsa, organitzaran aquest cap de setmana un conjunt de tallers lligats a l’eròtica de l’art, on prendran part l’escriptura, el dibuix i la fotografia. L’erotisme ha estat un dels temes recurrents en les diferents disciplines artístiques, per això, els diferents espais de creació han plantejat la realització d’un cap de setmana relacionat amb l’erotisme dins del món artístic. Per fer-ho s’organitzaran fins a tres tallers diferents oberts a tothom a un preu de 50 euros cadascun.



Tot i que la temàtica pot generar malentesos, la cap de secció de l’Escola d’Art, Rosa Mujal, va recalcar que «volem tractar l’erotisme des d’un vessant artístic amb molta classe i bon gust», atès que, segons va destacar, «també hi ha molts tabús en aquest món». Per trencar amb aquestes barreres, hi haurà diferents tallers que comptaran amb la participació de l’escriptora i periodista Roser Amills, que realitzarà un taller d’escriptura eròtica i participarà en la resta d’activitats del cap de setmana.



La previsió és que més d’una trentena de persones puguin gaudir de les activitats organitzades per al cap de setmana i, segons Mujal, l’erotisme és «una bona manera de cridar l’atenció en aquest nou projecte del trimestre».