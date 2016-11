Andorra se sumarà a l’Acord de París «en els pròxims mesos»

Sílvia Calvó va expressar ahir el compromís d’Andorra amb l’acció climàtica, les polítiques nacionals de mitigació i d’adaptació al canvi climàtic en la seva intervenció a la reunió plenària del Segment d’Alt Nivell de la 22a reunió de la Conferència de les Parts COP22, a Marràqueix.



La ministra va anunciar que la ratificació de l’Acord de París està en tràmit parlamentari i que s’espera que Andorra el ratifiqui en els pròxims mesos. Aquest conveni que va ser adoptat a la COP21 el desembre del 2015 i fins a la data, més de cent països, que representen més de dos terços de les emissions globals l’han ratificat. La seva entrada en vigor data del passat 4 de novembre.



Calvó va recordar que tot i que la responsabilitat de les emissions globals d’Andorra és extremadament limitada, les polítiques mediambientals impulsades des del Govern han de ser sòlides, doncs les zones de muntanya estan identificades com a especialment sensibles, tal com es va exposar en el monogràfic liderat per Andorra aquest dilluns en el marc de la celebració de la COP22.



La ministra va afirmar que cal insistir en la conscienciació a través de la divulgació i l’educació, i va incidir en com s’està implementant un nou model energètic i com s’està duent a terme el procés de participació pública en temes d’adaptació en aquest nou model.



La titular de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, va repetir les paraules del president França i Copríncep d’Andorra, Francois Hollande, pronunciades dimarts a Marràqueix: «La manca d’acció seria un desastre per al món» i es va sumar a la necessitat de traduir en accions els objectius de la COP21 i d’accelerar les accions nacionals per la lluita contra el canvi climàtic.