Despres vol fer un pas endavant i atacar el podi del Dakar 2017

El pròxim dos de gener arrenca una nova edició del raid dels raids, el Ral·li Dakar. Allò pel que un bon nombre d’equips i pilots treballen durant tot un any per jugar-s’ho en tot just dues setmanes, en una cursa on hi ha molts factors a tenir en compte, des del pilotatge i la mecànica, al terreny i les condicions meteorològiques. Aquesta serà la tercera ocasió que Cyril Despres competeix en la categoria de cotxes. I aquesta vegada, amb nou vehicle, confia en donar un pas endavant i tenir les màximes opcions de cara al podi final.



El resident francès, que té a David Castera de nou com a copilot, es troba al país realitzant treball físic per acabar d’ultimar la seva preparació. La de la màquina també es troba en el tram final. Fa dues setmanes van acabar els tests a Marroc per tenir-ho tot a punt en unes condicions similars amb les que es trobaran en terres sud-americanes. «En dos dies vam fer 1.200 quilòmetres sense tenir cap problema. Ho portàvem tot ja ben fixat. Les grans modificacions ja estan fetes i només s’havien de fer alguns ajustaments en la suspensió», indica Despres, que dilluns realitzarà dos dies de rodatge a París i dimecres estarà a la presentació del recorregut a la capital gala. El 4 de desembre es desplaçarà cap a Xile tres dies per veure com funciona el cotxe en altitud. «Tinc moltes ganes que arribi la data i prendre ja la sortida», admet.

Objectius i recorregut / Els darrers secrets de la pròxima edició del Dakar es donaran a conèixer dimecres de la setmana vinent. Se saben ja algunes coses del recorregut, però no per on passaran exactament les etapes, i sobretot, quina és la superfície per la que hauran de passar tots els vehicles i quins els obstacles a superar. El que se sap és que transcorrerà per Argentina, Bolívia i Paraguai. Aquest darrer és nou en la història de la prova i el 29è país pel que transcorre, el cinquè des de que es disputa a Sud-amèrica. Sortirà d’Asunción el 2 de gener i conclourà a Buenos Aires el 14 d’aquell mes. Seran 189 els participants en motos i quads, 110 en cotxes i 55 en camions, representant a una seixantena de països. En total seran uns 900 vehicles inclosos els que competeixen, d’assistència, organització i premsa.



Per tal de centrar-se en els objectius, espera saber a què ha d’enfrontar-se concretament i quines seran les característiques específiques de l’itinerari. «No sabem encara com serà el recorregut i cadascuna de les etapes. Si serà una edició molt de ral·li o amb molt desert. El que tinc clar és que no tinc cap mena de pressió, però sóc competitiu i sempre vull estar el més davant possible», assegura. A la darrera edició va concloure a la setena plaça de la general i en aquesta ocasió «vull millorar aquesta posició». Fins i tot espera estar entre els més destacats: «Pujar el podi per a mi seria genial».



Tota la feina realitzada fins ara amb el Team Peugeot Total està en desenvolupar el 3008 DKR i en l’adaptació amb el pilot. I en aquesta evolució és en la que se centra Despres perquè «només em puc concentrar sobre el que faig jo mateix, no en el que fa la resta. Focalitzo les últimes setmanes per acabar de fer la feina correcta i arribar el millor possible al primer dia». A pesar del seu currículum i els cinc tuaregs daurats que acumula sobre dues rodes, és conscient que dins la cabina té més competència de la que tenia antigament: «En cotxes hi ha molts més pilots experimentats que en motos, amb varis campions del Dakar i amb títols mundials». Per tot el que comporta, «al Dakar no pots sortir amb la certesa que vas a guanyar. Petehansel va tardar set anys en aconseguir-ho i Nani Roma onze. Això ja ho diu tot. Jo només en porto dos en cotxe. El que he de fer és anar poc a poc, fent el nostre camí i estar centrats només en això».



El passat mes de juliol va aconseguir la seva primera victòria en una prova per etapes. Va ser al Ral·li Ruta de la Seda, que li permet comptar amb una confiança extra de cara al Dakar. «Va sortir tot molt bé i no vam tenir cap problema en la gestió de carrera. S’ha de fer una cursa perfecta per estar al davant», assegura Despres, que coneix bé com s’ha d’afrontar la prova sud-americana, perquè és una cursa de fons, amb un nou repte en cada jornada: «El Dakar no és un esprint. Ens el prenem amb calma fins que no tinguem més informació sobre les etapes i mirar si ens afavoreix com estiguin constituïdes».

El Peugeot 3008 DKR, un cotxe més fiable per posar distàncies respecte a la resta

33El nou Peugeot 3008 DKR compta amb un motor V6 biturbo diesel, de 2993 cc i 340 cv. La velocitat màxima és de 200 km/h. Despres ja ha tingut l’oportunitat de provar-lo i la impressió en la conducció és que aquest model comparant amb l’anterior, «és molt més estable, i el fa més fiable. És molt més divertit de portar i el fa més eficaç». És un vehicle amb més prestacions i compta amb un bon grapat de modificacions respecte al seu antecessor: «El xassís i la carrosseria són completament diferents, així com els amortidors i hi ha grans diferències en el motor. També tenim aire condicionat, el que ens permetrà estar millor a la cabina». Els dirigents de Peugeot indiquen que amb aquest cotxe han volgut acabar amb els punts dèbils que presentava l’anterior model i fer que els forts marquin encara més les diferències respecte a la resta.