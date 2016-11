Adjudicació de la concessió de gestió de l’Estació d’Autobusos

Tal com es va informar en roda de premsa, el Consell de Ministres va aprovar ahir l’adjudicació de la concessió de gestió i manteniment de l’Estació Nacional d’Autobusos a l’únic grup d’empreses presentat a la convocatòria, que, segons el ministre portaveu, «s’ha de constituir com a societat» tal i com es va anunciar setmanes enrere.



Aquest grup d’empreses agrupa tots els professionals del transport de persones del Principat. Algunes d’elles, a més, ja disposen d’estacions d’autobusos, per la qual cosa acumulen experiència en la gestió i manteniment d’aquestes infraestructures. El grup tindrà un total de cinc setmanes per tenir operativa la nova estació, a partir de la publicació del decret d’adjudicació al BOPA.



Per altra banda, també es va aprovar l’adjudicació dels treballs del control de qualitat de les obres de construcció de la nova Seu de la Justícia convocats mitjançant concurs públic nacional. L’adjudicació va recaure en l’empresa Pirineu, Inspecció i Control SLU, per un import de 155.000 euros. Pel que fa als treballs de la mateixa, el Govern els va adjudicar el passat 5 d’octubre, una obra que haurà d’estar acabada en el termini de 30 mesos. La superfície total del futur edifici de la Seu de la Justícia serà de 15.458 metres quadrats i donarà resposta a les necessitats expressades pel món de la judicatura.



Autoritzacions personal sanitari / Un total de sis decrets d’habilitació especial per exercir la professió titulada de metge o infermer durant la temporada d’hivern 2016-2017 en l’àmbit dels centres mèdics d’atenció a les pistes d’esquí van aprovar-se ahir al Consell de Ministres. Concretament, van aprovar-se cinc autoritzacions de treball especials per a metge i una altra de treball especial per a infermer. El Govern dóna així resposta a les necessitats sectorials de les estacions d’esquí del Principat de cara a la propera obertura de la temporada d’esquí.



Els centres d’atenció a les pistes són els responsables de proporcionar l’atenció sanitària immediata als usuaris que així ho requereixin, tant per haver patit un accident com per altres problemes urgents de salut. De totes formes, han de preparar el pacient adequadament per ser transportat a un hospital en cas necessari.

Per últim, també va adjudicar-se el subministrament un total de 23 d’ordinadors i 23 llicències informàtiques d’Office per al Departament de Policia mitjançant concurs públic nacional a l’empresa SIL Informàtica per un import de 15.000 euros.