Pena de 15 mesos per a l’implicat en un xoc mortal

El jove que el passat 2013 es veia implicat en una topada quan circulava amb la seva motocicleta per l’avinguda Santa Coloma i de la que resultava mort l’altre conductor, ha estat finalment condemnat a 15 mesos de presó condicional per homicidi imprudent. El Tribunal de Corts va fer públic ahir un veredicte amb què, a més de privar-li la conducció els propers dos anys mitjançant la retirada del permís, també li imposa el pagament de més de 50.000 euros en concepte d’indemnització a la família de la víctima.



El xoc va produir-se quan el difunt circulava per la carretera doblant la velocitat permesa i amb una taxa d’alcoholèmia en sang d’1,57 grams. El penat realitzava la maniobra de sortida d’una benzinera quan ambdós van col·lidir. Va ser a causa de les ferides de la caiguda que el primer esmentat va perdre la vida, un fet pel qual el jove, a més d’abonar en concepte de perjudici més de 50.000 euros a diferents membres de la família, haurà de córrer amb les despeses de pensió que l’home satisfeia a la seva filla fins que aquesta compleixi l’edat de 25 anys.



Finalment, Corts va declinar-se en favor dels arguments del ministeri Públic, que en el transcurs del judici celebrat al setembre, no va mirar bé a la seva dreta abans de prendre la decisió de creuar l’avinguda. «Si no s’hagués interposat un altre vehicle, el sinistre no s’hagués produït», va considerar. Tot fa que pensar que el condemnat durà el cas a una segona instància: el dia de la vista oral va demanar la lliure absolució apel·lant l’estat en què conduïa la víctima i el fet que aquesta es trobava a 160 metres quan el jove va incorporar-se a la via des de la benzinera.



Quatre mesos d’arrest / També per imprudència, Corts va condemnar a quatre mesos d’arrest nocturn el conductor que el 2011 va atropellar una parella de vianants quan travessaven indegudament pel túnel de la Pedrera ubicat a la Massana. La dona, una turista polonesa, va morir arrel dels fets, per la qual cosa el conductor haurà d’indemnitzar la família amb una xifra superior als 40.000 euros.



Tampoc no podrà conduir en un termini d’un any, malgrat que les víctimes no travessaven per un pas habilitat i la visibilitat era reduïda per al conductor. El fet que el vehicle circulés a 87 km/h en una zona limitada a 60 podria haver fet decantar la decisió proclamada pel Tribunal de Corts.



Dos anys per furt i reincidència / El Tribunal de Corts va condemnar a dos anys de presó ferma l’autor d’un furt de capses de tabac. La pena s’explica pel fet que l’home, que ja ha complert sis mesos de la condemna en presó preventiva, ha reincidit en el delicte en diverses ocasions. Per tot, i conjuntament amb els dos socis amb qui perpetrava el furt, haurà d’indemnitzar la propietària de l’establiment. Pel que fa a les dues darreres persones, Corts va decidir no allargar la condemna més enllà dels vuit mesos ja complerts preventivament.