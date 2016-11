Més contenidors de recollida selectiva a les cases l'any que ve

El Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA) va publicar ahir la revisió del Pla Nacional de Residus (PNR) per als períodes compresos entre el 2017 i el 2020, amb 21 accions dividides en cinc programes, de les quals quatre s’han d’executar a un any vista.



A demanda de molts ciutadans, els Comuns –d’acord amb el Govern– aniran substituint els contenidors addicionals de fracció de rebuig per contenidors de recollida selectiva, amb l’objectiu de facilitar l’acció de reciclatge, principalment en els edificis plurifamiliars amb molts habitants i també s’instal·laran noves deixalleries i minideixalleries mòbils a totes les parròquies per donar més facilitats alhora de desprendre’s d’aquells residus que no s’inclouen en el circuit de recollida al carrer.



Una altra acció a un any vista és la de disminuir la utilització de paper al carrer i a les bústies, establint mecanismes que controlin l’activitat destinada al màrqueting. Així doncs, s’obligarà a respectar la no-acceptació de publicitat a les bústies dels veïns que així ho explicitin amb uns uns adhesius amb el missatge Publicitat? No, gràcies que es promocionaran a través d’una campanya de comunicació.



El Govern també s’ha fixat per al 2017 reduir la quantitat de la fracció tèxtil als residus urbans amb nous contenidors seleccions exclusius per a aquest material i per últim, determinar les emissions produïdes en la gestió dels residus a través de la coneguda com petjada de carboni, un indicador d’emissions de gasos que serveix per poder identificar possibilitats de millora en el model.



L’any que ve, doncs, s’ha de complir amb menys d’un 20% la renovació del PNR, que de cara al 2020 s’ha fixat dos objectius: fer pujar la reutilització i el reciclatge de materials com el paper, metalls, plàstic o vidre per fixar-lo en un 50% i augmentar també la valorització energètica i fer-la arribar almenys al 45%.