Satisfacció per la bona rebuda del primer Gastropirineus El congrés professional ha portat a la Seu més de 230 participants

L’organització de Gastropirineus ha fet un balanç satisfactori de l’estrena de l’esdeveniment, que s’ha celebrat a la Seu d’Urgell, i confien que tindrà continuïtat. El primer congrés professional dedicat específicament a la cuina de les comarques de muntanya catalanes ha reunit a la Sala de Sant Domènec més de 200 participants, a més a més d’una trentena de cuiners que han presentat in situ les seves propostes, amb la cuina instal·lada a l’escenari al llarg d’aquest dilluns i dimarts.



En declaracions a RàdioSeu, el director de Gastropirineus, Francesc López, ha assegurat que «s’han superat les expectatives que hi havia fixades per a aquesta primera edició». Com a exemple, López ha explicat que el Sopar de les estrelles, a l’Hotel el Castell de Ciutat, va haver de tancar les inscripcions i obrir una llista d’espera perquè els comensals que hi volien assistir superaven les places previstes. També ha esmentat la presència d’una quarantena d’alumnes de l’Escola d’Hostaleria de Lleida.



Producte de proximitat / López creu que, a nivell qualitatiu, s’ha assolit també l’objectiu de «posar en valor la cuina del Pirineu, apostar pel producte de proximitat i de temporada i la interactuació entre professionals i cuiners». En aquest sentit, el responsable de l’esdeveniment ha valorat el fet que s’ha combinat la presència de cuiners de renom, com ara l’última sessió a càrrec de Nandu Jubany, amb diversos xefs pirinencs «que estan fent una feina molt honesta i molt ben elaborada, sense necessitat de fer plats molt elaborats sinó que siguin molt aplicables a cada restaurant, per donar satisfacció a tot tipus de negocis».



Des de Gastropirineus han agraït la «total sintonia i col·laboració» que han trobat per part de l’Ajuntament de la Seu i de la resta d’institucions i entitats de l’Alt Urgell, com també del gran nombre d’institucions i empreses d’arreu del Pirineu català que s’hi han implicat. Una part de les ponències ha estat a càrrec de cuiners de renom, un per cada comarca, a més a més dels cinc restaurants de les comarques de muntanya que actualment disposen d’estrella Michelin, ubicats a la Garrotxa, el Ripollès i el Berguedà.



A l’última sessió, Nandu Jubany va mostrar els seus coneixements a l’hora de combinar la tradició de la cuina catalana amb la innovació que aplica als restaurants que gestiona o en els quals col·labora, com és el cas, al Pirineu, de l’Sport Hotel Hermitage de Soldeu. El director de Can Jubany, format entre Catalunya i Euskadi, disposa d’estrella Michelin des de 1998 i els darrers anys ha expandit el seu projecte amb la creació d’un petit hotel, l’organització d’esdeveniments i la gestió del restaurant de l’Hotel Majestic de Barcelona, a més a més dels restaurants Orígens i Arrels, en col·laboració amb Carles Gaig.