L’expresident d’Orfund presenta a la Batllia «proves» contra Cinca

L’expresident de la societat Orfund, Joan Samarra Naudi, va presentar ahir al matí una querella criminal contra l’actual ministre de Finances, Jordi Cinca, –que havia estat un dels responsables executius de la companyia fonedora d’or amb seu a Ordino– i contra l’espanyol Manuel Terren –també executiu de la societat– pel presumpte delicte d’administració deslleial, en concurs real amb un delicte d’apropiació indeguda i un delicte de blanqueig de capitals. Segons fonts properes a Samarra consultades ahir per EL PERIÒDIC, la denúncia «s’acompanya de força documentació que acredita els fets objecte de l’acció penal», a més d’informació testifical i que, per tant, aportarien proves dels tres delictes esmentats contra Cinca i Terren.La denúncia, que es va formalitzar davant del Tribunal de Corts atesa la condició d’aforat del ministre, segueix la línia de la presentada el passat mes de juliol en un jutjat de guàrdia de Barcelona també contra Cinca i Terren pels mateixos presumptes delictes. El jutjat barceloní no va admetre la denúncia argumentant que els fets havien de ser instruïts per un jutjat del Prat de Llobregat per una qüestió territorial, ja que és allà on s’ubica l’aeroport de Barcelona i on arribaven, en territori espanyol, els lingots d’or procedents de diversos països africans. Així, la setmana passada la querella va ser interposada també als jutjats del Prat de Llobregat.Aquesta doble presentació de la querella a Barcelona i a Andorra respon, tal com van explicar les mateixes fonts consultades, «seguint el principi d’ubiqüitat, segons el qual en qualsevol lloc que s’hagin comés els fets il·lícits poden ser perseguits».Segons un comunicat emès per l’advocat Alfons Clavera, Samarra «va tenir coneixement de l’existència de la societat panamenya, Mariette Holding, en data 5 d’abril de 2016, quan el Sr. Jordi Cinca va efectuar una roda de premsa per explicar la seva implicació en l’afer anomenat papers de Panamà, en el que sortia el seu nom a través d’aquesta societat» i no abans. En el mateix comunicat es posa en relleu que Samarra «vol que sigui públic i notori que no va tenir, ni té, cap vincle amb la presumpta activitat il·lícita que es denuncia».La societat panamenya figura entre les creades pel despatx d’advocats de Panamà Mossack-Fonseca i, tal com va indicar el propi Cinca en roda de premsa, ell en va ser apoderat entre 1999 i 2000 i més tard, el 2002, també va ser tenedor de les accions de Mariette Holding.El text deixa clar que l’expresident del Grup Orfund a través de les accions legals descrites «només pretén defensar els seus legítims interessos que, a més de produir la fallida de l’empresa, també van provocar la declaració de la seva fallida personal, amb el consegüent perjudici patrimonial i moral que li ha comportat».L’escrit finalitza apuntant que a partir d’ara és el Tribunal de Corts qui ha de decidir sobre l’admissió o no a tràmit d’aquesta querella i la pràctica de les diligències presentades. En cas que la denúncia s’admeti a tràmit, s’iniciarà un procediment i el Tribunal de Corts nomenarà l’instructor que portarà el cas. Després, aquest valorarà si hi ha suficients elements per obrir una investigació sobre les presumptes accions dutes a terme per Jordi Cinca i Manuel Terren.

El ministre de Finances i portaveu governamental, Jordi Cinca, no es va manifestar sorprès per la nova demanda presentada contra la seva persona, en aquest cas per part de l’expresident de la societat per la que va treballar com a executiu, Orfund, i al voltant de la qual s’han anat desvetllant diverses polèmiques els darrers mesos. La controvèrsia més recent s’origina en la denúncia presentada contra Cinca al Tribunal de Corts de la mà del qui havia estat màxim dirigent de la societat, Joan Samarra, que l’acusa d’apropiació indeguda, administració deslleial i blanqueig de capitals.



Preguntat sobre la qüestió, el ministre va etzibar que, «senzillament», no li ha «estat notificada». Tanmateix, va afegir, «no em causa cap sorpresa». Per a Jordi Cinca, l’acusació que el passat dimarts feia pública la representació lletrada de Samarra no és més que «un nou episodi dels molts que ja hem viscut». En aquest sentit, el portaveu de l’Executiu va apuntar que «un cop Alcobé està fora calia» prendre altres vies per seguir «fustigant» el Govern. La qual cosa, segons va asseverar, no «s’aconseguirà».



El demòcrata va rebutjar posicionar-se al respecte del nou procés legal en què es troba immers, sostenint-se en què «no faré una valoració sobre alguna cosa que no conec». Finalment, es va limitar, a través de la informació que li va arribar a través del propi comunicat de l’advocat de Samarra, a assegurar que «tot el què pretén o insinua és senzillament fals.



Jordi Cinca va aprofitar les interrogacions al voltant de la querella de Samarra per informar que no ha rebut mai «cap notificació» per part de la Justícia sobre les diverses querelles que segons mitjans espanyols s’han presentat en contra seva, també en relació amb la companyia fonedora d’or.