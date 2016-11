Els cossos especials critiquen les «retallades» a les noves lleis

La marxa d’Alcobé rebaixa la tensió per presentar la moció

Els cossos especials van criticar fortament ahir el projecte de llei del Cos de Bombers i la modificació de la llei de la Policia i del personal penitenciari. Els representants del sindicats dels tres cossos van coincidir en lamentar que el Govern no hagi tingut en compte la seva opinió en el redactat dels textos legislatius i van negar rotundament que hi hagi hagut consens, tal com va indicar l’Executiu.El portaveu del Sindicat Penitenciari Andorrà (SPA), Sergi Teixeira, va remarcar que «no hi va haver cap acord amb el ministre» i que «no van modificar res del que es va plantejar». Teixeira va assegurar que la modificació de la llei «únicament ens atorga més competències pel mateix preu» i va criticar durament la rebaixa de sous que preveu per a les noves incorporacions d’efectius i la impossibilitat de fer vaga.En el mateix sentit es va expressar el president de l’Associació de Bombers d’Andorra (ABA), Joan Torra, que no entén que abans no s’hagi desenvolupat la Llei de la Funció Pública i després la dels cossos especials. També va criticar que el text legislatiu estigui «buit de contingut» i que «calgui el desplegament de reglaments per tot». «Si el Govern ha contractat una empresa per fer la llei de la Funció Pública, primer caldria veure cap a on va aquesta i després, si és necessari, desenvolupar les especificitats de cada cos». Torra va considerar que la proposta de l’Executiu «no dóna cap seguretat jurídica perquè no defineix res».Pel que fa al dret de vaga, el president de l’ABA va recordar que «és un dret que recull la Constitució». Segons va explicar, des del Govern es va optar primer per «prohibir-la» i després van rectificar i van indicar que «es pot fer amb serveis mínims però que han de ser ells els que defineixin quins són els serveis mínims». «Això no té sentit», va sentenciar. En cas que la proposta de llei s’acabi aprovant tal com està redactada actualment, Torra no descarta porta el cas a la Batllia. També va avançar que abans que s’aprovi «farem altres moviments».Per la seva banda, el president del Col·lectiu de Funcionaris de la Policia d’Andorra (CFPA), Salvador Prieto, va assegurar que «se li va transmetre al ministre Espot el nostre total desacord amb la llei». Prieto va manifestar que es va informar sobre les queixes en la rebaixa de sous i que «Govern ens va contestar que era la seva voluntat i que era innegociable». «Em pregunto quin preu té la seguretat de la ciutadania per aquest Govern», va reflexionar.Des del CFPA van lamentar també l’enduriment del règim disciplinari i va avisar que «la manca d’efectius actual és angoixant».El Grup Parlamentari Liberal va explicar ahir el motiu pel qual ha presentat esmenes a la totalitat a les tres lleis que regulen els cossos especials. Segons va informar el president suplent del grup parlamentari, Jordi Gallardo, i la consellera, Judith Pallarés, l’acció respon al desacord amb «la rebaixa de les noves contractacions» i «l’enduriment del règim disciplinari». Liberals també va criticar que «se suprimeixi el dret de vaga perquè hi ha una falta d’efectius que no ho permet». Tot plegat creuen que «només portarà diferències i malestars interns».



El president suplent del Grup Parlamentari Liberal, Jordi Gallardo, va indicar ahir que la dimissió de Jordi Alcobé com a ministre «ha rebaixat la tensió» per tirar endavant la moció de censura que els hi va encarregar l’executiva del partit.

Segons Gallardo, la proposta segueix sobre la taula «però cal analitzar-la bé». I va afegir que l’executiva basa la moció «en un tema reputacional» i «nosaltres creiem que aquest és un motiu però que també n’hi ha d’altres». Per tot, va indicar, «segons com evolucionin els temes que marquen l’agenda política la descartarem o la tirarem endavant».