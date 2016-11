Notícia El Parlament català no vol tractes amb empreses vinculades a Andorra El plenari aprova una resolució de la CUP que equipara el Principat amb els paradisos fiscals Els diputats de la CUP en la sessió de control al Govern català del 9 de novembre; en primer terme, Gabriela Serra, Joan Garriga i Anna Gabriel. Autor/a: FERRAN SENDRA

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a promoure, per mitjà de l’òrgan competent en matèria de contractació pública, la introducció en els plecs de clàusules d’un mecanisme per exigir als licitadors, els adjudicataris i els subcontractistes que compleixin rigorosament la legislació tributària i, específicament, que no duguin a terme operacions financeres contràries a la normativa tributària en països que no tenen normes sobre control de capitals i són considerats paradisos fiscals per la Unió Europea, a Andorra o a Mònaco.»



El Parlament de Catalunya va aprovar aquesta resolució, presentada pel Grup Parlamentari Candidatura d’Unitat Popular-Crida Constitucional (CUP-CC), en la sessió de control al Govern celebrada el 6 d’octubre, amb els vots a favor de Junts x Sí, el grup socialista, CUP-CC i Catalunya Sí que es Pot, els vots en contra del Partit Popular i l’abstenció de Ciutadans.



La resolució, però, va passar per alt a les instàncies andorranes, que s’han trobat que el Parlament català els posa en el mateix sac que els paradisos fiscals, una etiqueta de la qual el Principat ja s’ha desprès.



El Govern no se’n va assabentar fins la setmana passada, una notícia que va ser rebuda amb «certa sorpresa», segons va confessar ahir el ministre portaveu, Jordi Cinca. «Prepararem un dossier [per al Parlament català] i ens posem a la seva disposició per si cal explicar-lo. S’hi exposaran els avenços fets a Andorra els darrers anys i quina és la legalitat vigent en aquest sentit, sobre quin contingut té el Conveni de Doble Imposició», va afegir, insistint en els processos de transparència i d’adaptació del marc fiscal al context europeu que està desenvolupant el Principat.



Segons la resolució, el Govern de Catalunya no ha de treballar amb empreses que tenen negocis a Andorra, una opció que és legal i regulada per llei. «Del que es tracta és que tothom compleixi amb les seves obligacions, tant empreses andorranes que vulguin treballar amb l’administració catalana com les catalanes que vulguin treballar amb Andorra... El que compta és que compleixen amb les seves obligacions fiscals tant amb Andorra com amb el seu país de residència fiscal, en aquest cas Espanya», va aclarir el també titular de Finances. «El que hem de fer és explicar el nostre marc legal, el que farà perdre l’esment explícit d’Andorra en aquesta resolució. El coneixement de la nostra realitat farà que perdi el sentit d’aquesta esmena a Andorra».



‘Mea culpa’ / En aquest sentit es va expressar ahir el diputat del Grup Parlamentari Socialista Òscar Ordeig, que va assegurar ahir que «no estic gens d’acord amb la resolució, i assumeixo la meva responsabilitat d’haver-hi votat a favor. La proposta està mal redactada i s’ha fet des del desconeixement de la realitat andorrana». El regidor de Compromís X la Seu a l’ajuntament urgellenc va explicar que en el primer redactat de proposta de resolució presentat per la CUP-CC no s’hi esmentava Andorra, i el seu grup no va adonar-se que en el text final se citava el Principat. Un descuit que, probablement, també van patir els altres grups que hi van votar a favor, ja que a Junts x Sí hi ha un diputat que coneix molt bé la realitat andorrana: l’alcalde de la Seu, Albert Batalla.



A la pàgina web del Parlament de Catalunya es pot consultar la primera proposta de la resolució, on hi consta: «El Parlament de Catalunya es compromet a (...) prohibir la contractació per part de la Generalitat de Catalunya d’empreses i entitats financeres que tinguin la seu en paradisos fiscals o que tinguin participacions en empreses o filials que, al seu torn, tinguin la seu en paradisos fiscals». Andorra s’hi va afegir més tard.



En tot cas, Cinca va considerar que «és una resolució genèrica per qualsevol empresa, amb independència de quin sigui el seu origen, que vulgui contactar amb l’administració catalana. (...) És una declaració lògica, que s’adiu amb l’aspiració de qualsevol Estat, per això sobta que hi hagi una referència explícita a Andorra, perquè ni s’adiu a la declaració com a paradís fiscal ni la Unió Europea, Espanya, ni la pròpia OCDE ens considera així», va concloure.



En el mateix ple també es va votar una resolució de la CUP-CC que insta el Parlament de Catalunya «a prohibir l’entrega de guardons i distincions esportives i culturals a persones que duguin a terme la major part de llur activitat a Catalunya però que tinguin llur domicili fiscal a països considerats paradisos fiscals per la Unió Europea, a Andorra o a Mònaco». En aquest cas, el redactat inicial sí citava Andorra, però en un altres termes: «que tinguin el domicili fiscal a Andorra, Mònaco i altres zones duty free».