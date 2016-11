Notícia La CUP defensa les resolucions aprovades que tenen com objectiu desincentivar l’evasió fiscal La CUP insisteix que la política fiscal andorrana afavaoreix l'evasió fiscal Parlamentaris de la CUP-CC al Parlament de Catalunya. Autor/a: FERRAN SENDRA

Davant les queixes del Govern, la CUP ha emès un comunicat en què defensa les resolucions aprovades al Parlament de Catalunya que tenen com objectiu desincentivar l’evasió fiscal. La nota de premsa diu que per a "l’esquerra independentista, tot i que el Govern d'Andorra hagi fet esforços per millorar la seva transparència bancària, segueix tenint una política fiscal que afavoreix l’evasió fiscal d’empreses i persones que, tot i operar i treballar a Catalunya, estableixen la seva residència fiscal a Andorra per evadir impostos. La voluntat d’aquestes propostes de resolució és la de desincentivar l’evasió fiscal".



Les resolucions aprovades al Parlament de Catalunya diuen el següent:



- El Parlament de Catalunya insta el Govern a promoure, per mitjà de l’òrgan competent en matèria de contractació pública, la introducció en els plecs de clàusules d’un mecanisme per a exigir als licitadors, els adjudicataris i els subcontractistes que compleixin rigorosament la legislació tributària i, específicament, que no puguin a terme operacions financeres contràries a la normativa tributària en països que no tenen normes sobre control de capitals i són considerats paradisos fiscals per la Unió Europea, a Andorra o a Mònaco.



- El Parlament de Catalunya es compromet a prohibir l’entrega de guardons i distincions esportives i culturals a persones que duguin a terme la major part de llur activitat a Catalunya però que tinguin llur domicili fiscal a països considerats paradisos fiscals per la Unió Europea, a Andorra o a Mònaco.