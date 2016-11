Notícia L'oposició critica les retallades i les pensions baixes DA defensa les mesures per fer el sistema "sostenible" La consellera liberal Judith Pallarés. Autor/a: ANA / M. F.

La intervenció del ministre d'Afers Socials, Justícia i Interior al Consell General ha estat seguida de la dels diferents grups parlamentaris. Des de l'oposició, s'ha criticat les retallades derivades de la modificació de la Llei de la CASS i de la Llei de serveis socials i sociosanitaris i també que el sistema per atorgar les ajudes sigui molt lent. També s'han remarcat les pensions baixes. Des de Demòcrates per Andorra, en canvi, s'ha defensat les aportacions derivades de la Llei de serveis socials i que les mesures preses fins ara hagin anat encaminades a la sostenibilitat del sistema, defugint el "populisme".



La primera en intervenir ha estat la consellera de Socialdemocràcia i Progrés, Sílvia Bonet, que ha defensat que hi hagi un sistema que fomenti l'accessibilitat als serveis de les persones que els necessiten i ha destacat que malgrat donen suport a la coresponsabilitat que es deriva del text sobre els serveis socials no comparteixen que arribi al segon grau. Tampoc estan d'acord, ha dit, amb el barem aplicat sobre el grau de menyscabament per obtenir una ajuda i ha avançat que una de les propostes de resolució que faran serà una auditoria sobre l'eficiència dels serveis socials. També creu que cal aixecar la reserva a alguns aspectes de la Carta Social Europea i analitzar algunes "disfuncions" en les pensions.



Precisament sobre les pensions s'ha mostrat especialment crític el president del grup parlamentari mixt i conseller del Partit Socialdemòcrata, Pere López, en la seva intervenció. Així, ha titllat la intervenció d'Espot de "plena de frases boniques" però "aïllada de la realitat" i ha reivindicat que "les persones tenen dret a percebre una pensió digna" una cosa que, ha remarcat, ara com ara no passa i ha posat exemples reals de persones que han treballat "més de 40 anys i estan percebent una pensió de 581 euros". D'aquesta manera, ha criticat els canvis duts a terme en la Llei de la CASS i que amb ella s'hagi "atacat als que menys tenen" ja que ha manifestat que "no és així" com es fa sostenible el sistema. És per això que una de les propostes de resolució que faran anirà encaminada que el consell d'administració de la CASS faci propostes concretes i les calendaritzi. Quant als serveis socials, López ha posat en dubte el servei d'atenció a domicili, ja que creuen que ara com ara hi ha "una indefinició" que els "preocupa". També ha destacat les "dificultats per poder accedir" a les ajudes socials i ha qüestionat la mesura de la coresponsabilitat a través dels familiars. Ha reclamat un pla d'atenció a la infància i ha manifestat que millorar les pensions mínimes o apujar el salari mínim més del que ho està fent el Govern demòcrata no suposaria més d'un milió d'euros.



De la seva banda, la consellera de Liberals d'Andorra Judith Pallarés ha remarcat la necessitat d'una auditoria sobre l'eficàcia dels serveis socials i ha lamentat que el sistema per atorgar les ajudes sigui "lent i poc àgil". A més a més, ha afegit, la nova llei de serveis socials "no elimina la burocràcia", de fet, ha reconegut que es tracta "d'una bona llei" però "feixuga d'implementar". És per això que ha advocat per un sistema de comprovació a posteriori i que, per tant, les necessitats de la persona siguin ateses al moment i també ha reclamat una atenció específica als aturats de llarga durada i millores al Servei d'Ocupació. Pel que fa a les pensions, ha posat en relleu que "la gent se sent estafada" i que cal posar "un sostre a les més altes". La consellera també ha remarcat que cal una revisió de les ajudes a l'habitatge, especialment dels crèdits a l'emancipació, per reconduir aquestes ajudes, per exemple, a donar suport a dones amb dificultats.



L'última en intervenir ha estat la consellera demòcrata Patrícia Riberaygua, que ha defensat que la llei de serveis socials ha servit per "ordenar" les diferents ajudes incorporant conceptes com el d'equitat o coresponsabilitat. Així, ha remarcat que tot i que "sovint" se'ls acusi de ser "economicistes" el que són és "realistes" però també "ambiciosos". Ha defensat que creuen "en un sistema sòlid i assumible" fugint de "polítiques populistes que no es poden assumir". A més, ha defensat que han hagut de prendre mesures "valentes" que no sempre han estat "populars" però que han estat preses amb la voluntat de "garantir i reforçar el sistema". En aquest sentit ha negat que s'hagin retallat drets i ha conclòs que el que cal és donar "sostenibilitat al sistema".