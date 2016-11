SDP d’Escaldes culpabilitza l’equip de DA del tancament de comerços

Seguint la línia de la realització de les rodes de premsa dels comites locals, ahir per la tarda el secretari d’organització de Socialdemocràcia i Progrés, Joan-Marc Miralles i el conseller del partit per la parròquia d’Escaldes, David Pérez, van criticar tant la manca d’incentius per a la reactivació comercial de la part alta com l’absència d’un tanatori en condicions.



Pel que fa als incentius que l’actual govern de Demòcrates per Andorra (DA) va exposar en campanya electoral en relació a la revitalització comercial i turística de la part alta, Pérez va criticar que «únicament s’hagi apostat pel Museu Thyssen, el Centre d’Art d’Escaldes-Engordany (CAE) i el Centre d’Interpretació de l’Aigua i de la Vall del Madriu (CIAM) després que durant la campanya electoral es prometessin moltes altres coses». Segons el conseller, «després d’un any de govern s’ha tingut temps de complir» o, si més no, «iniciar moltes dels projectes que s’havien previst», mentre que els únics resultats palpables són «el tancament de negocis i comerços de la zona» deguda, segons ell, «per una manca d’afluència en conseqüència dels escassos recursos dedicats des del comú».



Pel que fa al tanatori, els representants d’SDP van expressar el seu descontentament amb el retard en les obres de millora del tanatori, que «suposadament havien de durar un any» i, a hores d’ara «ja passen dos anys i mig». Una de les principals preocupacions del representants polítics era la falta d’adequació de la sala de vetlles d’Andorra la Vella on actualment es desenvolupa el servei, un lloc que «no compleix amb els requisits mínims d’intimitat i privacitat amb els que hauria de comptar un tanatori». A més, van destacar que, ja que es tracta d’una de les reclamacions»més recurrents» entre els ciutadans de la parròquia, iniciaran un «redactat acompanyat d’un recull de signatures per fer arribar una reclamació formal recolzada pels mateixos habitants».



Per últim, van manifestar que l’actual govern es preocupa «més per l’estètica que no pas pels serveis i els problemes reals de la parròquia».