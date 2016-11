Recurs al decomís de 700.000 euros per blanqueig

El Tribunal Superior va fer ahir una revisió del cas del blanqueig de capital jutjat al Tribunal de Corts el passat mes de maig (on es va citar l’acusat principal, la seva exdona i el seu fill) en motiu del recurs interposat pel fill del principal acusat d’aturar el decomís de 700.000 euros (ordenat a finals del darrer mes de juliol per part de la justícia). Segons exposa la defensa, el fill (que va ajudar el seu pare i l’exparella d’aquest a obrir el compte en una entitat financer andorrana) no tenia cap coneixement de la procedència dels diners i es desvincula completament dels indicis de narcotràfic que hi ha sobre el seu origen.



Malgrat el principal acusat té diligències obertes a la Batllia per indicis de blanqueig –procés que continuarà per decidir les seves responsabilitat en relació a Andorra– va ser condemnat l’any 2005 a Alacant per delictes de narcotràfic, el fill al·lega haver estat absolt de tots aquests casos (amb els que se’l va relacionar) ja que la justícia no va poder vincular-lo amb els negocis il·lícits del seu pare. Malgrat tot, la fiscalia no conceb que el fill, «tot i desvincular-se de les activitats judicialitzades a Espanya del seu pare» reclami en propietat uns diners amb els quals «no hi hauria de tenir res a veure». Els diners en qüestió van ser ingressats l’any 1998 per un valor de 117 milions de pessetes en dos comptes diferents de la mateixa entitat financera, una d’elles amb més de 500.000 euros i l’altra amb la quantitat restant.



Per altra banda, la Llei de cooperació penal internacional i de lluita contra el blanqueig de diners indica que si no existeix un conveni específic entre els dos països implicats en un conflicte d’aquest caire, el govern del país en qüestió no té l’obligació de repatriar els diners, pels que anirien a parar directament a les arques públiques del Principat.



La sentència d’aquesta revisió es farà pública el dia 19 de desembre.