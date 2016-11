Notícia La CUP insisteix en què la política fiscal d’Andorra afavoreix l’evasió L’esquerra independentista manté que no n’hi ha prou amb la transparència bancària El ple del Parlament de Catalunya durant la sessió del passat 9 de novembre. Autor/a: FERRAN SENDRA

No els importa que el Govern andorrà s’hagi ofès. La Candidatura d’Unitat Popular-Crida Constituent (CUP-CC) manté punt per punt el contingut de les resolucions que ha aprovat el Parlament de Catalunya i que insten el Govern català a no tenir tractes amb empreses que operen paradisos fiscals, Andorra o Mònaco. La CUP va emetre ahir un comunicat en el qual subratlla que Andorra afavoreix l’evasió fiscal i, per això, s’ha inclòs en la resolució final.



«Davant les queixes del Govern andorrà, la CUP vol defensar les resolucions aprovades al Parlament de Catalunya que tenen com objectiu desincentivar l’evasió fiscal. Per a l’esquerra independentista, tot i que el Govern d’Andorra hagi fet esforços per millorar la seva transparència bancaria, segueix tenint una política fiscal que afavoreix l’evasió fiscal d’empreses i persones que, tot i operar i treballar a Catalunya, estableixen la seva residència fiscal a Andorra per evadir impostos. La voluntat d’aquestes propostes de resolució és la de desincentivar l’evasió fiscal».



La CUP-CC va presentar aquest punt dins de la resolució dedicada a la lluita efectiva contra la corrupció i el frau. Al Parlament les resolucions es voten en bloc, amb tots els subapartats que continguin. La resolució que ha tocat la fibra diu el següent: «El Parlament de Catalunya insta el Govern a promoure, per mitjà de l’òrgan competent en matèria de contractació pública, la introducció en els plecs de clàusules d’un mecanisme per a exigir als licitadors, els adjudicataris i els subcontractistes que compleixin rigorosament la legislació tributària i, específicament, que no puguin a terme operacions financeres contràries a la normativa tributària en països que no tenen normes sobre control de capitals i són considerats paradisos fiscals per la Unió Europea, a Andorra o a Mònaco».



Disculpes de Batalla / La resolució es va aprovar amb els vots favorables dels grups parlamentaris socialista, de Junts x Sí, Catalunya Sí que es Pot i CUP-CC. L’alcalde de la Seu d’Urgell, Albert Batalla, és diputat al Parlament català per Junts x Sí i va votar a favor de la moció. En una entrevista al programa Fil directe de Ràdio Seu, Batalla va admetre ahir l’error de vot, igual que va fer el dia abans, en declaracions a EL PERIÒDIC, el diputat socialista i regidor urgellencs Òscar Ordeig. «Entenc que el bon veïnatge també es basa en què la legislació que aprovi un Parlament o un altre sigui respectuosa (...) i que estigui dins del marc internacional estàndard», va aclarir Batalla.



«És bo que les institucions catalanes i andorranes tinguin una relació correcta i cordial i, per tant, caldrà veure com es pot resoldre, i alhora, demanar disculpes per no haver vist en mig d’aquest 3.600 punts que n’hi havia dos que podien tenir una afectació en aquest punt», va afegir.



El diputat de Junts x Sí entén que «Andorra està molesta, i amb raó, perquè Andorra no és un paradís fiscal i jo crec que és bo poder fer una explicació d’això i com es pot resoldre. Ha estat una votació desafortunada fruit d’un error de base en considerar que Andorra és un paradís fiscal i no ho és, perquè ha fet tota la feina per complir amb els estàndards internacionals, ha firmat el Conveni de No Doble Imposició i, per tant, els punts aprovats són inadequats», va concloure.



D’altra banda, el copríncep episcopal, Joan-Enric Vives, va declinar ahir polemitzar sobre la decisió del Parlament de Catalunya de considerar Andorra com un paradís fiscal i va considerar que és una tasca del Consell General i del Govern realitzar «una petita o gran reacció», segons va declarar en la visita pastoral al Comú d’Andorra la Vella, informa l’ANA.