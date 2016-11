Torna la normalitat a la Duana dos dies després

Després de dos dies d’incidències informàtiques a la Duana, ahir al matí a primera hora va tornar a normalitzar-se l’exportació mitjançant el procediment del trànsit del departament de Duanes un cop resolta la incidència a nivell de comunicacions informàtiques.



Segons es va informar des de Govern, l’origen de la incidència va recaure en l’enllaç de les comunicacions entre la Duana d’Andorra i Bèlgica, país on s’ubica el sistema gestor, implementada mitjançant una connexió específica tipus VPN. Per acabar-ho de resoldre, va caldre una revisió en profunditat per part dels tècnics de comunicacions a cada punt d’accés a la xarxa de cada Duana, en una connexió que exigeix una configuració molt acurada i sensible a qualsevol canvi dels paràmetres, el que va comportat el reajustament d’algun d’aquests.



Aquest anunci culmina dos dies de desconcerts en què els representants institucionals no van rebre cap resposta sobre l’origen de la incidència fins ahir, quan ja s’havia solventat.