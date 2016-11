Notícia Martí en parla amb Puigdemont i els consellers preparen un acord El Parlament consensuarà un text per instar el Govern i les institucions del país a actuar El cap de Govern, Toni Martí, en una sessió del Consell General. Autor/a: MARICEL BLANCH

El cap de Govern, Toni Martí, té previst parlar amb el president de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont, sobre les resolucions adoptades pel ple del Parlament català en què s’insta el Govern català a no permetre concórrer a concursos públics a les empreses que tinguin la residència fiscal a Andorra. La resolució ha molestat els estaments polítics i Martí va anunciar ahir, en finalitzar la maratoniana sessió monogràfica al Consell General, que ahir a la nit o durant la jornada d’avui tenia previst parlar-ne amb Puigdemont. Amb tot, el líder de l’Executiu va assegurar que jo estic convençut que «les relacions amb Catalunya han estat, són i seran sempre bones». «Solucionarem les coses com fan els bons veïns, parlant», va afegir. A més, va explicar que el conseller d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència de la Generalitat, Raül Romeva, havia contactat per via telefònica amb el ministre d’Afers Exteriors, Gilbert Saboya.



«Lamentem les resolucions, no són les més encertades, però les relacions [amb Catalunya] sempre han estat bones», va repetir. Martí també es va referir als diputats urgellencs Albert Batalla (Junts x Sí) i Òscar Ordeig (PSC), que han admès que la votació ha estat una equivocació. L’excusa és que entre l’ingent quantitat de resolucions a votar se’ls va passar per alt l’esment a Andorra. «Els mateixos diputats ho diuen obertament: no és de les millors resolucions que hem votat», va concloure.



ACORD PARLAMENTARI / A Martí també li va agradar que els grups parlamentaris s’hagin indignat tant com el Govern. De fet, el conseller demòcrata Carles Ensenyat va avançar ahir que ha preparat un text per consensuar entre tots els membres del Consell General. L’acord ha d’instar el Govern, el Parlament i les institucions polítiques andorranes a actuar davant de les resolucions preses per la Cambra catalana.



A més, l’acord també inclourà una explicació sobre els avenços d’Andorra en matèria fiscal, que l’OCDE ja no considera el país paradís fiscal, el CDI firmat amb Espanya i l’històric de les bones relacions mantingudes amb Catalunya, enrte d’altres qüestions.



L’acord del plenari es podria votar avui mateix. Aquest matí es debatran i votaran les resolucions sobre el ple monogràfic dedicat als temes socials, però la moció es podria incloure com un nou punt a l’ordre del dia. L’altra possibilitat és que la moció s’inclogui en els punts a discutir en la pròxima sessió de Consell General, prevista per d’aquí dues setmanes, però, aleshores, l’acord ja quedaria massa lluny i és ara que s’ha de solucionar la qüestió, ara que tothom està molest.



Les resolucions han enutjat també part de la ciutadania, que ha expressat la seva disconformitat a les xarxes socials.