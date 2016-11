Un cavall andorrà rep el premi Calpe d’aquest any

Fanático, un cavall àrab pur espanyol, de propietari andorrà, ha guanyat el premi Calpe –de morfologia– de l’edició d’aquest any. Aquesta raça, tambié coneguda com pure spanish, és tota una pura raça àrab els avantpassats de la qual provenen en la seva totalitat de les importacions inscrites al Llibre Genealògic Espanyol de la raza àrab des de la primera meitat del segle passat.



L’Associació Nacional de Cavalls Àrabs de pures línies espanyoles va ser l’encarregada de donar el premi al mascle de 2016 a un cavall que, malgrat va néixer a Cadis, va arribar a terres andorranes amb tant sols dos anys d’edat en una importació en la que també hi va participar l’euguassada Leila Arabians, propietat de Daniel Garcia Val. Aquest premi s’atorga al semental amb mes altes puntuacions durant la temporada dels concursos de tipus morfològic en què només hi poden participar els pure spanish de línies àrabs pures espanyoles, que serveixen de base de les millors produccions de cavalls d’aquest caire arreu del món. Aquest cavall en concret, a més, destaca per haver deixat empremta de la seva genètica a diversos països europeus entre els que destaquen França, Alemanya, Suïssa o Àustria, país on els seus descendents han registrat magnífics resultats.



Dins dels pura raça àrab hi ha diferents línies, entre les més importants de les quals es troben les egípcies, poloneses o russes. Aquesta tipologia deu la seva reputació a la seva intel·ligència, caràcter fort i resistència excel·lent tractant-se d’una de les races de cavalls millor reconegudes en el món.