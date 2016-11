El 26 de novembre serà el dia del Gran Recapte d’Aliments a Andorra la Vella

El dissabte 26 de novembre es viurà per primera vegada el dia del Gran Recapte d’Aliments, iniciativa solidària coordinada pel Comitè Andorrà del Voluntariat que consisteix a recollir donatius als grans magatzems i centres comercials.



Mai s’ha fet res similar al Principat i com requereix «una important logística organitzativa i no sabem l’abast que tindrà», segons assegura el coordinador de Polítiques de Joventut i Voluntariat, Agustí Pifarré, s’ha batejat com una prova pilot. La intenció de continuïtat, però, hi és. La voluntat és repetir una vegada l’any una diada en favor de la solidaritat i el voluntariat. Així doncs, aquesta primera edició només es farà a Andorra la Vella i amb tres empreses implicades: Leclerq Hiper Andorra, Centre Comercial Andorra i Pyrénées. «Creiem que necessitarem unes 40 persones i des d’aquí fem una crida perquè qui vulgui ajudar-nos, ens truqui», va suggerir Pifarré. Al telèfon 829 456.

Com donar aliments? / No s’ha de fer res especial per poder contribuir a la causa, tan sols anar a un dels centres comercials. Allà hi trobarà voluntaris a l’entrada que el/la convidaran a col·laborar i li facilitaran una guia amb els productes recomanables, que «tenen caducitat llarga». Arròs, mongetes, cigrons, llenties, conserves, pasta, oli d’oliva, patés, fruits secs... L’elenc és ben variat i no hi ha límit a l’hora de fer el donatiu. D’un producte a l’infinit. Cal comprar allò que vulgui entregar i a la sortida trobarà de nou els voluntaris, com també als espais facilitats per deixar els aliments. «Qui no pugui anar als centres comercials i vulgui col·laborar, poden anar directes a la sala Àgora», un espai cedit pel comú de la capital a la plaça Lídia Armengol Vila (Casa Pairal), que serà el centre de destí de tots els aliments, i on també es farà una mena de fira amb espai per a no més de 30 estands en els quals les entitats, que han de ser sense ànim de lucre, podran exposar els seus projectes. «Hem suggerit la seva participació a unes 40 associacions», va avançar Olga Gelabert com a ministra del departament de Joventut del Govern, que també s’ha implicat en un projecte que «volem ampliar a la resta de parròquies».



I per què no el 5 de desembre? / Tenint present que el 5 de desembre és el Dia del Voluntariat, era més lògic esperar i no fer-ho el 26 de novembre. També és cert, però, que aquesta iniciativa ja existeix a diversos llocs del món i, en concret, a Catalunya es fa l’últim dissabte d’aquest mes. «L’hem volgut posar per al mateix dia per aprofitar l’impacte mediàtic», va admetre Pifarré.