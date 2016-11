Vives no es mulla amb la resolució del Parlament

La visita pastoral a Andorra la Vella del copríncep episcopal i arquesbisbe d’Urgell, Joan-Enric Vives, va tenir ahir al matí un episodi més a les instal·lacions del comú de la parròquia i a diferents indrets com les obres de la nova Casa Pairal, el nou mural de la Casa Comuna i el Casal Calones. Vives va decidir no entrar en polèmiques respecte a la decisió del parlament de Catalunya de vetar les empreses amb vincles a Andorra. El copríncep va considerar que «li pertoca al Consell General o al Govern realitzar una petita o gran reacció» i va descartar intercedir en tot aquest afer pel fet de manifestar «no tenir aquestes atribucions».



El bisbe també va aprofitar la seva visita a les instal·lacions comunals per dedicar unes paraules a la difunta excònsol major d’Andorra la Vella, Conxita Mora, ja que, segons aquest, «era una figura entranyable i tenia un molt bon record d’ella» ja que, amb ella, «es va estrenar com a copríncep». Vives va realitzar un parlament a la Sala del Consell de Comú on va tenir l’oportunitat de saludar tots els consellers, així com també va alabar la tasca «que duen a terme per la societat». En el seu discurs també va reflectir la vocació de servir, de la qual «han de disposar totes aquelles persones que es dediquen a la política», així com també la necessitat de transparència, ja que, segons Vives, «hem d’anar guanyant en transparència i sobretot en veracitat perquè són dues qualitats fonamentals».



El respecte per la tasca democràtica va ser un altre dels punts que va posar de relleu durant la visita, en considerar que «sempre cal escoltar i fer partícips a les minories per tal d’exercir un bon mandat democràtic».