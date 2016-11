Cardelús posa el punt i final

Última cita del calendari per a Xavi Cardelús. El Campionat d’Europa de Moto2 conclou diumenge al Circuit Ricardo Tormo de Xest. El pilot andorrà ocupa la vuitena posició i espera poder guanyar-ne alguna.



A aquesta darrera cita es presenta «molt il·lusionat per diferents motius. Per un banda, pel treball que he fet al llarg de les últimes setmanes, tant des del punt de vista físic com entrenant supermotard. A tot això cal afegir la feina que vàrem fer a la jornada d’entrenaments de l’1 de novembre i les bones vibracions que produeix tornar a l’escenari on vaig aconseguir la quarta posició a la primera prova de la temporada», indica Cardelús, que competirà amb «l’objectiu no d’aconseguir un resultat concret sinó seguir creixent i treballant amb intensitat per acabar el més endavant possible i estar el més a prop del nivell del grup de favorits de la categoria de Moto2».