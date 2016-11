El concurs ‘Postal de Nadal 2016’ rep 41 obres gràfiques

El concurs Postals de Nadal 2016 que ha promogut l’Escola Especialitzada Nostra Senyora de Meritxell (Eensm) als tallers ocupacionals de Xeridell va rebre 41 obres gràfiques, de les quals la guanyadora va ser obra de l’Aina Barón, que s’endurà un val de compra pel valor de 100 euros. El segon classificat va ser Ruben Prior i el tercer premi va ser per a l’Anna Daniela Pereira, tots dos amb un premi d’un val de compra, de 50 euros, respectivament, patrocinats per Andbank i amb la col·laboració de Centre Comercial Andorra.



El dibuix guanyador, a més, serà serigrafiat en els tallers ocupacionals amb la intenció de ser venut posterioriment.



Els guanyadors han estat escollits per un jurat composat per un membre de la junta rectora de l’ Eensm, un representant de l’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de l’escola, un representant de la direcció, un tècnic de Xeridell i una dissenyadora. Tots ells van ser presents ahir a l’entrega de premis que es va realitzar al gimnàs de la institució, ubicada a Santa Coloma.

Un acte ple d’emotivitat / L’entrega de premis no va deixar de ser una petita festa-homenatge a tots els participants i un acte replet d’emotivitat i fair-play per part de tots els concursants. Nerviosisme mentre el jurat no donava un veredicte i després, cares d’alegria quan es van anunciar els tres primers. S’ho van passar d’allò més bé. Tots van guanyar.