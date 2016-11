Jordan i Aguareles surten amb l’objectiu de millorar al rànquing

Temporada per millorar. Aquesta és la principal fita de l’equip d’estil lliure de la Federació Andorrana d’Esquí (FAE), que completarà el calendari de la Copa del Món d’slopestyle i big air amb els seus dos representants. La intenció d’Scotty Jordan i Carles Aguareles és la de millorar punts en el rànquing mundial.



Els resultats obtinguts el curs passat per part d’Aguareles permet tenir en aquesta ocasió dues places per cadascuna de les proves. Jordan deixa enrere els problemes físics i es troba en el tram final de la seva recuperació. «Ara esperaré per poder arribar amb força i tenir els trucs per la mà», assegura Jordan, que va participar a l’estada del conjunt a Saas-Fee i confia estar al cent per cent a mitjans del mes de desembre. L’estrena la realitzarà el 14 de gener a Font Romeu. Va passar pel quiròfan per a que li implantessin una pròtesi de plàstic al genoll, i les sensacions que té són positives. «He seguit els passos de la recuperació bé. Ara és quan començo a saltar com ho feia abans», admet el rider. Espera que després d’anys de lesions, en aquest el respectin per poder mostrar el millor de si mateix i així «ser constants tota la temporada i marcar resultats a cada prova».



L’entrenador de la FAE, Josep Gil, indica que el gran objectiu de la temporada és «ser rigorosos i puntuar en cada prova i pujar de rànquing». Participaran a totes les cites del calendari de la Copa del Món. Els Mundials de Sierra Nevada també els tenen a l’agenda. Aguareles actualment es troba al 44è lloc del rànquing i la intenció és que finalitzi la campanya entre el 30 i 35è. El rider assegura que en aquesta pretemporada «hem fet un bon treball», de cara a l’inici de curs. Ell ja s’ha estrenat, la setmana passada a Milà en un big air urbà. De cara als mesos que té per davant proposa «fer el que tenim plantejat» per assegurar-se els resultats que espera aconseguir. El 3 de desembre tornarà a la Copa del Món després del debut a la cita italiana, fent-ho a Moenchengladbach (Alemanya). El 26 d’aquest mes participarà a la Copa d’Europa d’Stubai (Àustria).