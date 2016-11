Albert Llovera torna a participar al Dakar al volant d’un camió

Repeteix experiència conduint un camió. Albert Llovera torna al Ral·li Dakar i de nou a sobre del Tatra Jamail. Totes les negociacions realitzades els últims mesos per a que el projecte es convertís en una realitat han fructificat i la presència andorrana a la categoria dels vehicles més voluminosos torna a estar garantida al raid més prestigiós del planeta.



El pilot torna a formar part de l’equip txec Bonver Dakar Project i tindrà la mateixa estructura que en la passada edició, amb l’experimentat copilot belga Charly Gotlib i el tècnic txec Jaromir Martinec. A l’acord hi arriba després de realitzar múltiples reunions i de fer molts quilòmetres a la carretera per tal de tancar un pressupost. El que necessita no hi arriba, però és suficient per a que l’equip assumeixi la diferència. «Un any més no ha estat fàcil arribar fins aquí. Hi ha hagut moments per a tots els gustos, de vegades semblava que ens sobraria la pasta però a l’hora de la veritat l’ajuda de l’equip ha estat decisiva per embarcar-nos i poder pensar únicament a preparar-nos físicament i anar pensant en tots els passos que hem de seguir abans de començar el viatge cap al continent americà», assenyala Llovera.



Queda només un mes i mig per a que arrenqui el raid i els participants ja tenen preparada la logística pel desplaçament creuant l’oceà Atlàntic. «Cal tenir en compte que el proper dia 23 hi ha la presentació a París, els dies següents s’embarquen els vehicles a l’Havre, on cal passar unes verificacions tècniques prèvies. Potser podrem passar el Nadal a casa però els dies 27, 28 i 29 de desembre cal recuperar el material a Buenos Aires i de la capital argentina a Asunción per carretera. Cal veure com ho organitzem».



Un altre andorrà que ja fa dies que té confirmada la seva participació al Dakar és Cristian España, que competeix amb una KTM amb el Pedregà Team. Es troba al país de promoció juntament amb dos pilots experimentats com són els catalans Nani Roma i Xevi Pons. L’andorrà tot just saber que Llovera confirmava ahir la seva participació va agafar el mòbil per trucar-lo i felicitar-lo per la seva participació. «No havia perdut l’esperança i sabia que tard o d’hora donaria la notícia», assegura, i «per a mi és un orgull que pugui anar amb un camió i em pugui ajudar si algun dia tinc un problema, que no passi com l’any passat quan va arribar massa tard. Almenys tenir-lo em dóna una mica més de tranquil·litat».

Tests positius / España estrena moto. Portarà en aquesta ocasió una KTM, amb la qual ha pogut realitzar tests i de la que està molt satisfet per les seves característiques i el que li aporta. «Les sensacions són molt bones, ja ho vaig dir des d’un principi. Vaig tenir la sort que quan vaig acabar el Dakar vaig poder provar una moto com la que porto aquest any i vaig veure que les diferències són moltes». Aquesta màquina «s’acobla molt a la meva conducció i a la velocitat. La força que tinc la puc experimentar sobre aquesta moto».



Ha pogut conduir-la uns 2.000 quilòmetres i «ha anat com el primer dia. Cada cop em sento més còmode». També s’ha hagut d’adaptar a la navegació per tenir més aptituds. El cap de setmana passat va estar a Lleida amb el pilot dakarià Joan Pedrero centrant-se en aquest aspecte. «Vam estar incidint en la navegació que no he estat treballant fins ara. Arribava un punt en què tenia únicament els graus, ni direccions ni res i m’havia de situar molt bé en el que és la navegació i corregir ràpid».



La preparació està feta i li permet presentar-se a to a la cita. «Arribo bé. Físicament m’he mantingut i he estat fent curses. No he parat i he estat actiu», que li permet afrontar amb garanties la prova. A nivell mental també. «Psicològicament estic ben preparat perquè sóc una persona que té bastant cap i sé dosificar-me. En situacions extremes pot sortir la meva psicologia i ho treballo bé. Vaig molt ben preparat» per a dues setmanes de màxima exigència. «El plat fort serà Bolívia i quan tornem a Argentina. És on començarà el Dakar a demostrar la seva duresa».

La importància del descans / En la seva primera participació, va haver-hi moments que francament va passar-ho malament, com a l’hora de dormir, quan en més d’una ocasió va haver de buscar-se la vida. Aquesta vegada podrà fer-ho en un camió, una circumstància que permeti «les poques hores que pugui dormir agafar forces i sortir a l’etapa amb garanties», no com en la passada edició, quan «vaig fer-ho en causes i situacions precàries i molt complicades». El nou panorama és un element «molt important perquè veus que lluitar amb equips oficials com poden ser Honda o KTM, amb una infraestructura que no es veu però hi és», és molt complicat, ja que «porten fisioterapeutes, metges i un que els fa la navegació d’una etapa a l’altra. Contra aquests no pots lluitar perquè hi ha un potencial molt gran, però sí que pots fer-ho un cop surts a l’etapa».