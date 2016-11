Notícia Directius de l’AREB declaren a la Batillia Estan acusats d’apropiació indeguda i de prevaricació Goyache i Hinojosa en una compareixença del Consell General, l’abril passat. Autor/a: TONY LARA

L’afer BPA obre un altre front que portarà cua com és que César Goyache, Albert Hinojosa i Fernández Vázquez (directius de l’AREB) han hagut de declarar a la Batllia com a inculpats per la querella criminal que van presentar tres clientes del banc intervingut.

Segons van explicar ahir fonts lletrades, la declaració davant la batlle especialitzada en delictes econòmics i blanqueig de diners, Maria Àngels Moreno, no ha estat cap sorpresa. La demana se sustenta en el fet que no hi ha cap normativa que permeti a l’Agència Estatal de Resolució d’Entitats Bancàries bloquejar uns comptes bancaris, i només un ordre judicial o l’UIFAnd tenen aquesta potestat.

Hinojosa, president del consell d’administració; Goyache, exconseller delegat i membre del consell d’administració, i Vázquez, exadministrador de BPA, estan acusats de presumpta apropiació indeguda, prevaricació i infedilitat en la custodia de documents.



bloqueig de comptes / Segons va exposar la lletrada dels clients el juliol passat, «l’AREB no té la facultat d’ordenar el bloqueig de cap compte» i per tant es tracta d’una apropiació indeguda que impedeix aquests clients de l’entitat bancària de disposar dels seus fons.

El cas és que s’ha fet la querella contra els membres del PwC per la part que els hi pertoca com a auditors dels comptes i els clients a la recerca de presumptes actius vinculats amb el blanqueig de diners, als de l’AREB per explicar de manera exhaustiva el mètode de l’empresa consultora i contra BPA i l’administrador com a executors del bloqueig dels comptes sense permetre que es traslladin a Vall Banc pels presumptes indicis de blanqueig.

A més, demanen una indemnització per danys i prejudicis. Les tres persones que van iniciar aquesta denúncia es van queixar del tracte que estaven reben.