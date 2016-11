Camp avisa que el projecte de l’outlet «no és definitiu»

Convocada pel Comú d’Encamp, el Pas de la Casa va acollir ahir al vespre una reunió per tal que el Govern donés a conèixer el Pla estratègic de compres i les propostes concretes per a la població, que passen per implantar un model outlet. El ministre de Turisme i Comerç, Francesc Camp, va justificar la proposta pel fet que el Pas de la Casa està perdent visitants d’un sol dia, que representen el 86% del total, i perquè el més ben valorat de l’oferta comercial són els preus.



Les aspiracions dels comerciants que van intervenir en el torn de preguntes, incloent l’empresari Joan Viladomat, van passar per poder arribar a un públic d’alt poder adquisitiu, emmirallant-se amb altres pobles a peu de pistes com els que hi ha als Alps. El ministre va considerar la reconversió cap a un outlet com un primer pas per poder arribar a aquesta fita, però va alertar que «cal anar pas a pas per no perdre la clientela actual». De fet, el ministre va indicar que si desaparegués el diferencial de preu, «només un 30% dels visitants actuals tornaria al Pas de la Casa».



Camp també va mostrar-se sorprès pel fet que hi ha una «percepció errònia» del que és un ‘outlet’, posant èmfasi en què als països de l’entorn existeixen instal·lacions d’aquestes característiques de molta qualitat, que atreuen un públic de poder adquisitiu mitjà o mitjà-alt. L’objectiu és, per tant, «trencar amb aquesta imatge negativa, organitzant, si cal, viatges per conèixer altres outlets de l’entorn».