Notícia L’Alt Pirineu, entre les regions on més es parla català Les comarques de muntanya ocupen el tercer lloc

L’Alt Pirineu ocupa el tercer lloc de Catalunya, d’un total de set regions, pel que fa al nivell de coneixement del català, segons l’Informe de Política Lingüística de la Generalitat. Les comarques pirinenques són entre els tres territoris on més gent sap parlar la llengua del país, només superades per les Terres de l’Ebre, que ocupen la primera posició, i la regió de Ponent. Les comarques de la Catalunya central ocupen el quart lloc; i les de Girona, el cinquè. Tots cinc territoris superen el 85% de percentatge de coneixement.

Per contra, al Camp de Tarragona el percentatge baixa fins al 71%; i a l’àrea de Barcelona, recula fins a només el 68%, malgrat que un municipi de l’àrea metropolitana és la ciutat on més gent sap parlar català: Sant Cugat del Vallès, amb un nivell de coneixement del 82,2%. La segueixen Igualada (81,6%) i Girona (80,3%), i també estan en les primeres posicions Tortosa, Olot, Manresa, Vilafranca del Penedès, Vic, Vilanova i la Geltrú i Lleida. En canvi, a la cua de coneixement del català hi ha Santa Coloma de Gramenet, on només el 50,6% dels seus habitants declaren saber català. L’Hospitalet de Llobregat (54,7%) i Cornellà de Llobregat (57,2%) són les altres dues poblacions amb un índex més baix, seguides de Lloret de Mar, Salou, Badalona, el Prat de Llobregat i Sant Andreu de la Barca.

Les Terres de l’Ebre és l’àmbit territorial on més persones tenen el català com a primera llengua, amb un percentatge superior al 70%.