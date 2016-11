Notícia La Seu es declara municipi compromès amb els refugiats Tots els grups municipals donen suport a una moció de la Plataforma

El ple ha aprovat de forma unànime aquest dilluns declarar la Seu «municipi compromès amb les persones refugiades» i expressar-ho públicament mostrant una pancarta en un lloc cèntric de la ciutat. Tots els grups municipals (Convergència, Compromís, ERC i la CUP) han donat suport a una moció presentada a instàncies de la Plataforma de Suport a les Refugiades de l’Alt Urgell, en què s’expressa la voluntat de treballar «per fer efectiva l’acollida a qui demana asil».

El text aprovat insta a exigir a l’administració general de l’Estat que els municipis disposin dels recursos econòmics necessaris per garantir l’acolliment, i a sol·licitar a l’Estat espanyol que estableixi un mecanisme per reubicar tots els sol.licitants d’entrada al país, independentment de la seva nacionalitat i sense quotes màximes, respectant el component de voluntarietat de la Convenció de Ginebra. Entre els punts consensuats també destaca demanar al Govern espanyol que asseguri vies segures i legals, augmenti les operacions de rescat i salvament al mar, a més de garantir protecció i assistència durant el camí.



Món local / Altres qüestions aprovades són la de manifestar el compromís del món local d’oferir-se com a territori d’acollida i protecció, adaptant els plans d’acolliment a les necessitats especials als refugiats, per garantir la seva vida en família i la seva integració. La moció recull també la voluntat de donar suport i col.laborar amb les entitats catalanes i les xarxes d’entitats socials, a més d’instar a que se’ls apliquin els mateixos criteris que a la resta de la població a l’hora de demanar ajuts.