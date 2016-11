Trini Marín insta els crítics a «passejar-se per la parròquia»

Després de les crítiques declaracions de dijous en roda de premsa del conseller de Socialdemocràcia i Progrés (SDP) per la parròquia, David Pérez, les reaccions per part del govern comunal no es van fer esperar. La cònsol major d’Escaldes, Trini Marín, va instar els integrants del partit de l’oposició a «apropar-se a la part alta per veure tots els canvis i els fruits de les inversions» que s’han dut a terme al llarg de l’any de mandat. Entre les mesures més importants, la cònsol va destacar «tot l’embelliment que s’ha fet de la zona, plaça Santa Anna i de la zona de Carlemany (a petició d’alguns dels propietaris), la il·luminació del pont de la Tosca o la millora de les voravies de Copríncep de Gaulle». A més, va destacar que «l’obertura al març del museu Thyssen» o «la biblioteca instal·lada al CAE» demostren que en aquest mandat «s’està fent molta feina útil per als ciutadans de la parròquia». Pel que fa al tancament de comerços que va destacar el conseller d’SDP, Marín va contestar que tot i que «pot ser que alguns hagin tancat, els que continuen estan contents amb la feina feta».També va instar als representants polítics a adreçar-se al comú i «explicar exactament on veuen la deixadesa que tant critiquen» de la zona de la part alta.



En referència a les crítiques envers el tanatori, la cònsol va destacar que «són unes instal·lacions propietat de Govern» que «es van tancar per realitzar unes obres i han de ser ells qui decideixin el seu futur» malgrat manifestar que «sempre hi han estat a sobre». Tot i això, va posar èmfasi en que si «no s’acaba concretant res al respecte» el seu partit farà finalment «una proposta al respecte».