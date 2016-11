Dos nous desfibril·ladors a la zona de Vivand

Els cònsol major i menor de la parròquia d’Escaldes Engordany, Trini Marín i Marc Calvet, van inaugurar ahir al matí el nou desfibrilador instal·lat a la plaça dels coprínceps. Al mateix temps, també se’n va instal·lar un altre a l’altura del carrer d’Isabelle Sandy, el que converteix Vivand –una de les artèries comercials més importants de la zona– en una zona cardioprotegida. Amb aquests, s’arriba a la xifra de cinc aparells disponibles repartits en diverses zones, a més del desfibrilador mòbil que proporcionarà la Creu Roja en els propers dies.



En les properes setmanes, segons Calvet, «s’oferirà una formació d’utilització als agents de circulació i al personal dels establiments més propers» on es troben instal·lats, així com també «a diverses empreses i altres comerços de la zona». Malgrat que només es tracta de «pocs passos relativament senzills» que poden fer la majoria dels ciutadans, «cal tenir-los força clars per dur-los a terme amb la major celeritat possible».



Un especialista va fer una demostració als mitjans i als vianants que en aquell moment passaven per la zona del funcionament de l’aparell, que només requereix l’obertura de la caixa perquè automàticament es realitzi una trucada al Servei d’Emergències Mèdiques i s’enviï una ambulància al lloc dels fets. A partir d’aquí, els ciutadans que hagin de fer efectiu el procediment només hauran de col·locar uns electrodes al pit de la víctima i l’aparell recomanarà si cal realitzar una descàrrega (només apretant un simple botó que s’il·luminaria, si fos el cas) o, per contra, no és necessari per tractar-se d’un cas més lleu. En cas que no n’hi hagués prou, doncs, s’hauria de procedir a realitzar un massatge cardiovascular (que s’ensenya en les formacions d’utilització).



Temps de reacció

Durant la simulació també es va informar de la necessitat d’actuar «amb la major rapidesa possible» pel fet que si passen més de tres o quatre minuts des de l’atac, les possibilitats de sobreviure són molt reduïdes. Per contra, si s’actua durant el primer minut de l’atac, els percentatges d’èxit se situen al voltant del 90%.