Martinenc, un camp propici per a l’invicte FC Andorra

L’intractable FC Andorra, que es manté com l’únic equip amb l’etiqueta d’invicta als dos grups de la Primera Divisió Catalana, visita demà (12.00 hores) un camp propici per perllongar la bona ratxa que, amb tot, no ha sigut suficient per conquerir la primera posició del grup 1, propietat de l’Horta, perquè els partits de la selecció fa que tingui dos partits menys que la resta d’equips.



El conjunt local no ha començat gens bé la lliga 2016-2017. Acostuma a estar en la zona noble de la taula any rere any, però a casa s’està deixant massa punts que el tenen ubicat a la zona mitja-baixa. En cinc partits que ha disputat davant els seus, tan sols ha pogut obtenir cinc punts. De fet, fins fa dues setmanes va obtenir els tres primers punts com a local en imposar-se 1-0 a un Manresa que porta vuit jornades sense guanyar. De la seva banda, l’FC Andorra en porta vuit de dotze a domicili. Robert Font, però, va fugir de les estadístiques a l’hora de valorar el partit: «Tots els equips d’aquesta categoria es fan forts al seu camp. Ens trobarem amb un equip amb ganes, que lluitarà i tindrà ambició», va alertar.



El defensa tricolor no va mostrar preocupació per la setmana que han estat aturats amb motiu del partit de la selecció a Hongria, ja que va recordar que «a l’anterior aturada ens va venir bé i no ens va afectar en res» i va incidir en què cal mantenir la identitat que està caracteritzant l’equip per tornar al Principat sense les mans buides: «Si juguem com hem de jugar i fem el nostre joc, segur que podem treure els punts». Almenys, un, gràcies al gran funcionament que està donant la rereguarda: «Portem molts pocs gols encaixats [sis en nou partits, cinc més que el segon amb menys gols en contra]. A darrera som forts jugui qui jugui. Anem bé de cap i defensem bé els córners».



Quant a les baixes, hi ha dues: Marc Ferré perquè la setmana passada es va trencar el nas en un entrenament de la selecció i Roy per sanció, en veure la vermella contra l’Hermes.