ERC reclama inversions a l’N-260 perquè deixi de ser «una de les carreteres més perilloses»

El grup d’Esquerra Republicana al Congrés de Diputats va registrar una proposició no de llei per reclamar al govern espanyol un informe exhaustiu sobre l’estat de la carretera N-260 i perquè, en el termini de tres mesos, presenti una pla d’actuació per reduir-ne la sinistralitat.



En la proposició, que signen Teresa Jordà i Joan Olòriz, titulars respectius a les comissions de Foment i Seguretat Viària, es recorda que l’N-260 consta com «una de les més perilloses de la xarxa estatal». Entre els trams més perillosos del mapa de carreteres de l’Estat, detallen, «s’hi inclouen 173 dels 353 quilòmetres d’aquesta carretera, tots ells en el seu recorregut per Catalunya», denuncia Jordà. A més a més, cinc trams de l’Eix Pirinenc estan inclosos en els 50 de major risc de la xarxa estatal de carreteres. «Això vol dir», detalla la diputada, que «el 10% dels trams més perillosos de les carreteres de l’Estat són a la part catalana de la N-260», informa Ràdio Seu.



L’N-260, amb una longitud total 500 quilòmetres, comença a Portbou (Alt Empordà) i finalitza a Sabiñánigo (Osca). En el seu tram català connecta les ciutats de Figueres, Olot, Ripoll, Puigcerdà, la Seu d’Urgell, Sort, la Pobla de Segur i el Pont de Suert. En el text de la proposició es recorda que el tram entre Ripoll i Puigcerdà, que correspon a la collada de Toses, és dels més perillosos de tot el recorregut i, de fet, «concentra més del 70% dels accidents mortals» de la Cerdanya.



A la demarcació de Lleida, com a trams especialment problemàtics i reivindicats històricament per Esquerra Republicana, destaquen el port del Cantó, que uneix l’Alt Urgell i el Pallars Sobirà, i el port de Viu de Llevata, entre el Pallars Jussà i la Ribagorça, que ja fa anys que en alguns punts presenta un aspecte més propi d’un camí municipal. Esquerra recorda que «malgrat l’estat de la N-260 i els diferents estudis informatius oberts, no hi ha hagut inversions a la carretera, més enllà d’una actuació a Gerri de la Sal, actualment en execució».



En la proposició no de llei, que serà discutida i votada a la comissió de Seguretat Viària i Mobilitat Sostenible, es demana que els propers pressupostos generals de l’Estat consignin una partida específica per a les obres de millora i adequació de la N-260 per reduir-ne la sinistralitat.