Notícia El Consell encomana instaurar el règim del tercer pagador La mesura permetrà a l’usuari pagar només el 25% del preu dels serveis mèdics i no haver d’avançar el cost total El conseller general d’SDP, Víctor Naudi, al costat dels parlamentaris socialdemòcrates, Gerard Alís, Rosa Gili i Pere López al Consell General, ahir. Autor/a: MARICEL BLANCH

El Consell General encomana al Govern que instauri el règim del tercer pagador per a tots els serveis sanitaris abans del 31 de març del 2017. Aquesta és una de les set propostes de resolució presentades pels diferents grups parlamentaris de l’oposició i que ahir es van aprovar en el marc del debat sobre polítiques socials i seguretat social celebrat aquesta setmana en seu parlamentària. La implementació d’aquesta mesura, presentada pel Partit Socialdemòcrata (PS) i aprovada per assentiment, permetrà que l’usuari hagi de pagar només la part del medicament o d’una visita mèdica que no cobreix la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS), habitualment el 25%, i no haver d’avançar la totalitat del cost al moment i esperar el reemborsament per part de la CASS.



Tal com va argumentar la consellera del PS Rosa Gili, el tercer pagador ajudarà a aquelles persones que «en no tenir prou diners per avançar el pagament del cost total, ja sigui de visites a metges, proves, medicaments o tractaments, es veuen obligades a no poder rebre l’atenció sanitària que precisen». Gili també va recordar que de la possibilitat d’implementar aquesta figura està sobre la taula des del 2013 quan ho va anunciar la llavors ministra de Sanitat, Cristina Rodríguez, i que després «han repetit els seus successors, Rosa Ferrer i Carles Àlvarez».



Set aprovades i 11 desestimades / En total, l’oposició va presentar 19 propostes de resolució de les quals set es van aprovar, 11 van ser desestimades i una es va retirar. La majoria, concretament 12, van ser presentades pels consellers del grup socialdemòcrata. Liberals d’Andorra (Ld’A) en va proposar quatre i des de Socialdemocràcia i Progrés (SDP), tres. Demòcrates per Andorra (DA) no en va presentar cap.



Així, a proposta del grup liberal, ahir també es va aprovar per assentiment l’encàrrec a Govern de fer un estudi complet amb criteris sociosanitaris i econòmics per veure la viabilitat d’allargar la baixa per maternitat i paternitat fins als sis mesos.



També es va tirar endavant, a proposta dels socialdemòcrates, instar el Govern a millorar l’atenció telefònica per a les dones que han patit violència de gènere. Concretament, Gili va demanar a l’Executiu que realitzi «les actuacions necessàries per ampliar els horaris i establir protocols d’actuació adequats per al servei d’atenció telefònica a les dones que són víctimes de situacions de violència de gènere».



Així mateix, es va acordar demanar, amb el vot favorable de tots els grups i a proposta del PS, un estudi als responsables de la CASS i del Fons de Reserva de Jubilació l’elaboració d’un document que contingui de forma clara i concreta les actuacions necessàries, així com la seva calendarització, per garantir la sostenibilitat del sistema de pensions.



Per part dels consellers liberals i amb el vot favorable de tots els grups es va decidir demanar al Govern que possibiliti l’atorgament de préstecs lliures d’interessos a dones i famílies amb situacions econòmiques desestructurades en el programa d’ajuts a l’habitatge. Així mateix, es va aprovar –malgrat el vot en contra del PS– la demanda al Govern d’encarregar una auditoria d’eficiència i eficàcia del sistema de serveis socials i sociosanitaris el primer semestre de l’any vinent. Els socialdemòcrates van argumentar que, malgrat estar d’acord amb la necessitat de tirar endavant l’auditoria, «no podem donar suport a un termini que no s’ha complert», ja que la llei preveu que ja s’hauria d’haver presentat.



D’altra banda, també va tenir l’aprovació de tots els consellers la proposta per part d’SDP perquè el Govern analitzi l’aixecament de reserves a un seguit d’articles de la Carta Social Europea.



Del contrari, amb el vot negatiu de la majoria es van aturar les propostes de fer una taula de treball per buscar millores a les prestacions que perceben la gent gran i les persones amb discapacitat (SDP); que s’encomanés una revisió dels criteris d’atorgament de les prestacions socials (Ld’A); incrementar el percentatge de salari que rep una persona que està de baixa per malaltia de llarga durada (PS); crear itineraris formatius especialitzats per a joves amb discapacitat majors de 16 (PS); incorporar els serveis podològics per a la gent gran i els diabètics a la cartera de serveis sanitaris (PS); situar el complement no contributiu d’invalidesa al cent per cent o al 50% del salari mínim segons el grau (PS); i eliminar el requisit d’haver cotitzat 60 dels darrers 72 mesos per poder percebre una prestació de la CASS i que es fixés el d’haver cotitzat un mínim d’anys.



Tampoc van tirar endavant amb el vot negatiu de DA i Ld’A el fet que la pensió mínima fos equivalent al salari mínim per a totes les persones que hagin cotitzat 40 anys (PS) i que les prestacions del de serveis socials i sociosanitaris tinguessin caràcter garantit i no es vegin afectades per problemes pressupostaris (PS). Amb el no dels demòcrates i l’abstenció dels liberals es va frenar també la proposta d’instar a l’Executiu que utilitzés part dels beneficis que agafa d’Andorra Telecom a polítiques socials.



Reaccions de martí i de l’oposició / En acabar la sessió, el cap de Govern, Toni Martí, va opinar que l’intervenció inicial del ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, «va ser pragmàtic, realista i responsable». I va afegir que «tot això és una estratègia política» i que «cada una d’aquestes propostes que no són sostenibles serviran per dir que el Govern de DA no té cap sensibilitat social».



Per la seva banda, el conseller general del PS, Pere López, va lamentar que les propostes més significatives i que afecten les persones més vulnerables no tiressin endavant. A l’entendre del parlamentari, «el debat ha servit per veure la veritable cara de Demòcrates per Andorra» i per «desemmascarar la realitat» i demostrar que «és fals que tinguin un programa social similar al nostre».



La consellera liberal Judith Pallarés va valorar positivament que es votés a favor de la seva proposta de resolució per valorar canvis en les ajudes a habitatge i també l’allargament de la baixa per maternitat i paternitat. Del contrari, va lamentar que el sistema de comprovació posterior en certes ajudes no hagi prosperat. «Hi ha propostes molt interessants que es tiraran endavant i estem contents que tres de les nostres s’hagin tingut en compte», va manifestar.



Finalment, des d’SDP, el conseller general Víctor Naudi va lamentar que no prosperés la taula de treball per millorar les prestacions per discapacitat, ja que considera que és un tema «important». I va afegir que «tot i que creiem que caldria millorar el text de les propostes del PS estem d’acord en la finalitat i hem votat a favor de totes».