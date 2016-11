Notícia El grup liberal proposa un govern de concentració Martí anunciarà el substitut d’Alcobé la setmana que ve El conseller liberal, Carles Naudi, al Consell General, ahir. Autor/a: MARICEL BLANCH

Liberals d’Andorra (Ld’A) proposa formar un govern de concentració nacional renovat amb l’objectiu, entendre d’altres, de buscar solució a la crisi generada arran del cas de Banca Privada d’Andorra (BPA). Els liberals posen sobre la taula aquesta opció com l’única manera d’entrar a formar part de l’Executiu i amb la condició de renovar l’actual grup ministerial.



Una proposta a la qual el cap de Govern, Toni Martí, va respondre ahir indicant que «amb el tema de BPA ja hi ha procediments judicials en marxa». En tot cas, va insisitr, «aquest oferiment ja l’he fet moltes vegades».



La cerca d’un substitut per Alcobé / Sobre la substitució de l’exministre Jordi Alcobé, Martí va apuntar que «els propers dies» anunciarà qui s’ocuparà de la seva cartera. De fet, va indicar que ho farà abans del dimecres de la setmana que ve.



Pel que fa a les darreres informacions que apuntaven al liberal Carles Naudi com a possible candidat, el màxim responsable de l’Executiu va negar que se li hagi fet «cap oferiment» i va assegurar que està mantenint reunions amb els diferents grups parlamentaris per «rebaixar la tensió» política.



En aquest sentit, el conseller liberal va confirmar també que sí que va tenir una trobada amb Martí, en la qual li va «comentar quin és el posicionament del grup parlamentari». És a dir, que Ld’A davant la situació que des de l’Executiu es facin ofertes de pactes per a diferents temes, s’opta per un govern de concentració.