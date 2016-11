Notícia Ajornada la resposta davant la resolució del Parlament De moment, el text per instar al Govern a actuar no s’ha presentat Una sessió al Consell General. Autor/a: MARICEL BLANCH

El Consell General ajorna la decisió que cal prendre davant les resolucions adoptades pel ple del Parlament català en què s’insta el Govern de Catalunya a no permetre concórrer a concursos públics a les empreses que tinguin la residència fiscal a Andorra. De moment, el text preparat pel grup demòcrata que hauria de consensuar a tots els membres del Consell General a instar el Govern a actuar davant les resolucions preses per la Cambra catalana està aturat.



Segons va explicar el conseller general per SDP, Víctor Naudi, fins a principis de la setmana que ve no se sabrà si finalment aquest text es presenta i, en qualsevol cas, caldrà votar-lo en seu parlamentària. En aquest sentit, va constatar que «dins del grup demòcrata no van tots a l’una, hi ha diverses opinions sobre aquesta qüestió». Des del seu punt de vista, «contestar una moció amb una altra moció no és el més adequat». El que cal, va assegurar, «és resoldre el problema per via diplomàtica o per via de la mediació». «El cap de Govern o el síndic han de parlar amb els homòlegs catalans i explicar bé la situació d’Andorra», va exposar. I va afegir que «aquesta resposta és més elegant».