Notícia Nou taller per prevenir el consum d’alcohol entre els adolescents ‘T’ho empasses tot?’ pretén conscienciar els joves del risc d’iniciar-se en la beguda Un grup d’estudiants adolescents en un centre d’ensenyament. Autor/a: TONY LARA

A partir dels mesos d’abril i maig de l’any que ve, es començarà a impartir un nou taller de prevenció del consum d’alcohol entre els adolescents, anomenat T’ho empasses tot?



L’activitat formativa serà un taller de prevenció del consum d’alcohol dirigit als estudiants que cursen segon de primer cicle de segona ensenyança, segon d’ESO i quatrième, dels tres sistemes educatius, i té com a objectiu evitar o retardar l’inici del consum de begudes alcohòliques. Juntament amb el taller, s’ha elaborat una guia sobre l’alcohol com a material informatiu complementari per oferir als joves una vegada finalitzat el taller i sensibilitzar-los sobre els riscos associats al consum d’alcohol.



La creació del nou taller s’ha revelat en l’últim Butlletí del Consell General, publicat ahir, com a resposta a una pregunta presentada per Ferran Costa Marimon, conseller general del Grup Parlamentari Liberal, relativa als programes de prevenció de l’abús de l’alcohol i drogues. El Ministeri de Salut ha respost amb un extens escrit que inclou l’històric d’accions realitzades, les que s’executen actualment i les que es duran a terme en breu, com el taller T’ho empasses tot?.



Entre els programes preventius de l’abús de l’alcohol i altres drogues existeix el Pla de prevenció de conductes delictives i intervencions policials sobre delictes contra la salut pública i efectes sobre la salut, i d’altres accions preventives més concretes que formen part del Marc d’Educació per a la Salut a l’escola i del Pla nacional contra les drogodependències.

Durant els últims sis cursos escolars, des del 2009-2010 al 2015-2016, la policia ha realitzat 191 xerrades informatives que han arribat a 4.389 alumnes. La informació facilitada pels agents se centra en les conductes delictives més habituals en menors (sobretot els delictes contra la salut pública) i les conseqüències judicials que poden tenir, els perills d’Internet i consells d’actuació quan el menor és una víctima.



D’altra banda, des del curs 2005-2006 s’han realitzat a les escoles 257 tallers Xerrem d’alcohol i d’altres drogues, una activitat dirigida a l’alumnat de 15 i 16 anys de tots els sistemes educatius. El taller se centra en oferir informació sobre l’alcohol, tot i que també pot incloure el treball d’altres substàncies en funció del perfil del grup. En les 12 edicions se n’han beneficiat 5.741 alumnes.



Entre la informació facilitada pel Ministeri de Salut, es recorda que des de l’any 2013, la Unitat de Conductes Addictives (UCA) va crear el programa específic per adolescents consumidors de substàncies i les seves famílies, després de valorar la manca de recursos assistencials especialitzats per donar resposta als joves.



El programa es dirigeix a nois i noies d’edat compreses entre els 12 i 21 anys consumidors de substàncies i o amb addiccions comportamentals. El programa treballa per a que els joves acceptin la toxicitat del tòxic i en vagin disminuint progressivament el seu consum i l’abstinència.